En pro y en contra, qué dijeron los candidatos sobre el aborto

Como era de esperarse, los candidatos Juan José Gómez Centurión y Nicolás Del Caño fueron los principales defensores del derecho al aborto durante el debate presidencial celebrado este domingo en Santa Fe y se refirieron en términos muy críticos al presidente Mauricio Macri y al kirchnerismo. “Me opongo sistemáticamente a cualquier ley de aborto”, clamó el candidato Centurión, quien acusó a sus contrincantes; “Mienten si dicen que defienden la vida si regalan misoprostol”.

En su participación en el bloque ‘Derechos humanos, diversidad y género’ en el debate presidencial celebrado en Santa Fe, el candidato prometió “defender” el derecho a la vida “vetando cualquier ley aprobada por el Congreso”. Hablándole directamente al presidente Mauricio Macri, Centurió dijo que “la vida del niño por nacer no se plesbicita ni se debate”. “Un bebé tiene ADN propio”, agregó, “es una persona desde el momento en que es un embrión, nadie puede acabar la vida de un bebé”.

Qué dicen las cifras y estadísticas sobre el aborto

“La deuda no es con el FMI. La deuda es con las mujeres”, aseguró el candidato de la izquierda, Nicolás Del Caño, quien acusó a los principales frentes de la oposición por el freno al proyecto en 2018: “Los del Frente de Todos y Cambiemos votaron en contra de un derecho de la mujer, el aborto. No son pro vida, son antiderecho. No son provida son proaborto clandestino”.

Aborto legal: quiénes son las pioneras de una demanda histórica

“En Tucumán, el gobernador Manzur obligó a parir a una nena de once años. Lo mismo sucedió un Jujuy con el gobernador Morales de Cambiemos”, dijo Del Caño. “En Argentina los abortos ocurren, y seguir castigando es criminalizar la conducta y hacer que todo se vuelva clandestino”, aseguró por su parte el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien opina que, en ese tema, hay que “terminar con la hipocrecía”.

D.S.