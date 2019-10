El debate presidencial reflotó la polémica por la despenalización del aborto que llegó al Congreso en agosto del año pasado. El candidato del frente NOS, Juan José Gómez Centurión —que tiene la "defensa de las dos vidas" como uno de sus principales ejes de campaña— le recriminó al presidente Mauricio Macri que durante su gestión se permitió el tratamiento parlamentario. Al cruce se sumó ahora el senador Federico Pinedo, quien recordó una de las conversaciones con el mandatario en aquel entonces: "Me dijo 'que nadie diga que estoy por el si'", contó.

Gómez Centurión brindó esta semana una entrevista en el canal A24 donde resaltó: "Macri fue el primer Presidente argentino en mandar al Congreso una ley de legalización del aborto. Nadie manda al Congreso una ley para que no salga, donde entran dos al quirófano y sale uno. Eso no es defender las dos vidas".

Este miércoles 16 de octubre el presidente provisional del Senado utilizó su red social para recordarle al extitular de Aduana que "el Presidente no mandó ninguna ley de aborto al Congreso " y agregó: "El presidente me llamó y me dijo 'que nadie diga que estoy por el si' y trabajamos y ganó el no".

Durante la apertura del 136° período de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa, en marzo de 2018, Macri había adelantado que habilitaría el debate de la despenalización del aborto en el Congreso. "Estoy a favor de la vida, pero también estoy a favor de los debates maduros y responsables", manifestó el líder de Cambiemos durante su alocución.

Macri sobre el aborto: "Mi posición no se la impongo a nadie"

El tratamiento de la ley abrió una inesperada grieta en Cambiemos entre "verdes" y "celestes". Uno de los ejes de la disputa fue la "verdadera" postura del jefe de Estado: los sectores a favor de la despenalización remarcaban que habilitó el debate más allá de su postura personal; los que rechazaban la medida, en cambio, le reprochaban haber permitido que el proyecto avanzara, aunque terminara derrotado en el Senado el 8 de agosto de 2018.

"No importa el resultado, hoy ganará la democracia", expresó ese día en redes sociales el Presidente, antes del debate en la Cámara Alta. Además, señaló que se trató de una votación trascendental y destacó la oportunidad que abrió el debate para que la sociedad reflexione sobre el aborto y destacó que el tema generó un "escenario pacífico para promover y realizar cambios" que obliga a "comprometernos a aceptar que hay otros que piensan distinto".

La polémica continuó este año durante el armado de listas, y recrudeció con la elección como candidato a vicepresidente de Miguel Ángel Pichetto, que votó a favor de la despenalización. Precisamente una de las fórmulas que rivaliza con el Gobierno por derecha es la de Gómez Centurión, que lleva como compañera de fórmula a Cynthia Hotton, exintegrante del PRO y militante celeste.

DR/FF