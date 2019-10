Estela de Carlotto cuestionó a Gómez Centurión: "Este salvaje dice disparates"

La titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que espera que el candidato del frente NOS, Juan José Gómez Centurión, "no saque ningún voto" en las próximas elecciones presidenciales.



"Espero que este hombre (Gómez Centurión) no saque ningún voto, y si lo saca será de quienes piensan como él, que no son muchos", manifestó Carlotto.

En declaraciones formuladas esta mañana a radio Futurock, aseguró que el candidato de NOS "ha dicho disparates, ofensas, un ataque a una historia probada, comprobada por la justicia".



VIDEO | Compilado de definiciones inconclusas de Gómez Centurión

Durante su exposición en el debate presidencial, Gómez Centurión aseguró que en caso de alcanzar la primera magistratura terminará con "la vergüenza sistemática" del pago a "delincuentes terroristas" y propuso "indemnizar a las víctimas de la subversión". Vamos a terminar con el curro de los derechos humanos y vamos a terminar con el pago a delincuentes terroristas”, dijo en referencia a subsidios a familiares de desaparecidos. Y habló de los "derechos a las víctimas de la subversión".



Video | Mirá el primer debate presidencial completo



En respuesta a estas afirmaciones Carlotto señaló que Gómez Centurión "llama a nuestros hijos criminales, terroristas, reivindica la muerte. Fueron delictivas sus palabras, una reivindicación del terrorismo de Estado".



"Nosotros hemos respetado siempre, nunca hemos ofendido sino que hemos luchado por la justicia y la constitución, y este salvaje dice esos disparates", agregó.