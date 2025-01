El Club Político Argentino repudió los dichos de Milei en Davos: "No podemos volver a la época más oscura de nuestra historia"

Tras los dichos del presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos, donde se manifestó en contra del feminismo y atacó a la comunidad LGBTIQ+ al asegurar que “la ideología de genero es, en sus versiones más extremas, pedofilia”, el Club Político Argentino salió a repudiar sus palabras y manifestó que “la búsqueda de chivos expiatorios remite a la época más oscura de la historia de Argentina”.

El comunicado de la organización, al que tuvo acceso PERFIL, manifiesta: “El Club Político Argentino manifiesta su profunda preocupación frente a las manifestaciones del presidente Milei en la reunión del Foro Económico Mundial”. En el texto, la entidad señaló que la democracia argentina “ha construido —con esfuerzo y la participación mayoritaria de los diferentes espacios políticos— un conjunto de leyes y derechos, en el marco de la Constitución Nacional y tratados internacionales, que han logrado consenso general en la sociedad y son tal vez uno de los pocos logros ante tantos fracasos económicos”.

El Club Político Argentino se mostró "preocupado" por los dichos de Milei en Davos

El texto, que está firmado por la presidenta honoraria de la entidad, Graciela Fernández Meijide, su presidente, Ricardo Mazzorín y el secretario Horacio Moavro, asegura que “el enardecido discurso presidencial, atacando y estigmatizando diversas minorías, ante un desconcertado auditorio convocado a escuchar propuestas para seducir inversores, no contribuye en esa línea. Todo lo contrario: semejante ataque lleno de prejuicios y falsedades atenta contra el objetivo de estabilizar nuestra economía.

Para el Club Argentino Político, el discurso de Milei construye una imagen que “retoma la búsqueda de chivos expiatorios, la que ha formado parte de tiempos oscuros de nuestra historia”.

Fue por este motivo que la organización convocó tanto al jefe de Estado como a las diversas fuerzas políticas a “trabajar para sumar calidad institucional a los avances logrados en materia económica, para iluminar a una sociedad que necesita razones de esperanza, evitando retrotraer nuestra discusión a tiempos que considerábamos superados”.

Los dichos del Presidente, las desdichas de nuestra gente

Javier Milei negó las acusaciones

La presentación de Milei en Davos estuvo rodeada de polémicas, motivo por el que diversas entidades, organizaciones y hasta referentes políticos salieron a rechazar sus dichos. En concreto, el mandatario había asistido al Foro Económico de Davos para, se suponía, hablar de cuestiones relacionadas al encuentro. Sin embargo, volvió a arremeter contra la oposición a su Gobierno, habló de la necesidad de dar una “batalla cultural” contra el feminismo, el ecologismo, la ideología de género y la inmigración.

En palabras del propio presidente, mediante un desafortunado ejemplo ocurrido en Estados Unidos en el que dos personas homosexuales abusaron de menores, dio a entender de manera más que explícita que “en su versión más extrema”, la ideología de género se vincula directamente con la pedofilia.

El posteo de Milei en su cuenta de X

Sin embargo, y tras las obvias repercusiones que tuvieron sus dichos, el mandatario salió a aclarar mediante un posteo en su cuenta de X que “él no se haría cargo de algo que no dijo”. De hecho, señaló: “Dijimos que como no tienen argumentos para defender sus ideas, utilizan la estigmatización, la categorización y las falacias para desprestigiar a quienes tienen el coraje de enfrentarlos”.

En el mismo comunicado apuntó tanto contra periodistas como políticos que criticaron su postura, y afirmó: “Desde Tenembaum a Jorge Macri, pasando por el hijo del humorista Tato Bores, que escribe en el pasquín que recibe pauta del GCBA, todos se montaron a una campaña de indignación frente a supuestas cosas que nunca dijimos, con el solo fin de hacer daño y anotarse un poroto político en la pequeña disputa electoral argentina”.

