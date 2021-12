El encuentro de Esteban Bullrich con Gallardo: "El 'Muñeco' es más grande en persona que adentro de la cancha"

Luego de su renuncia el pasado 9 de diciembre a la Cámara de Senadores por su problema de ELA (esclerosis lateral amiotrófica), problema de salud por el que fue diagnosticado hace ocho meses, Esteban Bullrich se fotografió con el director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo.

El ex ministro de Educación del gobierno de Cambiemos participó del acto de asunción de las nuevas autoridades del club, que quedó a cargo a partir de ayer 14 de diciembre de la presidencia de Jorge Brito (h) y estará representado por un nuevo equipo de comisión directiva. El último 4 de diciembre, el presidente de Banco Macro ganó las elecciones por más del 70% de los votos.

Además de glorias riverplatenses como Norberto "Beto" Alonso y Enzo Francescoli, la asunción de los nuevos directivos tuvo la participación del técnico campeón del fútbol argentino, Marcelo Gallardo, que sumó su decimotercer título como entrenador en el club desde que asumió en 2014.

"El Muñeco es más grande en persona que adentro de la cancha. Una emoción enorme estar hoy en el evento del Club Atlético River Plate. Muchas gracias por tenerme en cuenta y aguante el Millonario", escribió en sus redes sociales Bullrich junto a una foto con el entrenador más ganador de la institución.

Qué es ELA, la enfermedad de Esteban Bullrich

"Tengo esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla”, anunció en abril Bullrich mediante un comunicado oficial. "Es una enfermedad más frecuente de lo que se cree, pero sigue siendo difícil de diagnosticar. Hay mucho para hacer y me comprometo a hacer mi aporte", explicó el senador en ese momento.

El término ELA cubre un grupo de enfermedades que atacan las neuronas motoras, que se encuentran en el cerebro y en la médula espinal. Al ser células nerviosas que controlan el funcionamiento de los músculos, los mensajes que envía el cerebro dejan de llegar gradualmente a los órganos fibrosos y conduce a debilidad, rigidez y atrofia.

"Esta enfermedad no me define. Vivo una vida feliz y maravillosa y este desafío me pone frente a la necesidad de hacer más cosas y de hacerlas mejor", destacó el ex senador.

La Asociación Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) Argentina explica que "la expectativa de vida se determina por los pronósticos promedio, según estudios clínicos", por lo que no es una cifra exacta: "Para algunas personas la progresión de la enfermedad es más rápida y para otros más lenta".

Entonces, la ELA es una condición que limita la vida en forma progresiva y que puede afectar el caminar, el habla, la deglución y la respiración, aunque no todos los síntomas necesariamente se manifiesten y "es poco probable que todos ellos se desarrollen al mismo tiempo o en algún orden específico".

En tanto, la Asociación detalla que "no existe actualmente una cura para la ELA", pero los síntomas pueden ser manejados para mejorar la calidad de vida.

