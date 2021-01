El enredo de palabras de Axel Kicillof al criticar al periodismo: "Los huevos no tienen pelo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, es especialista en Economía pero el arte de la oratoria se le presenta con algunas dificultades en sus extensos discursos. Días atrás criticó a los medios de comunicación al asegurar que le "buscan el pelo al huevo".

En este sentido, este viernes 22 de enero, Kicillof insistió nuevamente en el mismo tópico. "El otro día me gastaban por lo del pelo al huevo. Decían que estaba bien buscarle el pelo al huevo, que esa es la actividad del periodismo", comenzó por introducir.

Pero luego remató de manera accidentada: "Pero como el pelo no nace en los huevos, los huevos no tienen pelo... lo que yo decía... es que no hace falta inventar informaciones falsas, rumores y operaciones para impedir que se lleve adelante una campaña de vacunación o una temporada veraniega".

El gobernador bonaerense se expresó así durante el acto de regreso del servicio del tren de pasajeros entre General Guido y la estación Divisadero de Pinamar, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y al ministro de Transporte, Mario Meoni.

"Hasta hace poco, tres meses atrás, decían que no iba a haber temporada, y hoy gracias al esfuerzo de los intendentes, de nuestro gobierno provincial y nacional, podemos tenerlo", subrayó Kicillof.

Sobre el regreso del tren, expresó: "Hoy nuestra provincia está plagada de pueblos que decayeron porque se terminó el tren. Porque se cortó la comunicación, la conexión, deja desamparados y lejos a aquellos que hasta hace poco estaban cerca".

Previamente, Massa destacó que "la vuelta del tren a Pinamar es una demostración clara y contundente de que el Gobierno nacional quiere hacer federalismo real".

El enojo de Axel Kicillof: "La campaña antivacunas fracasó"

"Si hay tren, hay progreso. El ferrocarril permite la idea de estar conectados, y estar conectados es estar unidos. Esa es la tarea que debemos llevar adelante. Es tiempo de crecer, con inversión pública y trabajo genuino, y esto es parte de ese crecimiento que necesita la Argentina", señaló el ex intendente de Tigre.

El nuevo servicio se prestará a través de una combinación entre el tren que une Buenos Aires con Mar del Plata, siendo la estación de enlace la de General Guido.

El tramo entre Guido y Divisadero de Pinamar tendrá un tiempo de viaje estimado de dos horas y 25 minutos con una parada intermedia en la estación Madariaga.