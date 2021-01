El enojo de Axel Kicillof: "La campaña antivacunas fracasó"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof habló en el informe sobre la situación epidemiológica de la provincia, tras reunirse en Mar Chiquita con intendentes, y se refirió a las noticias sobre incumplimientos de las medidas de distanciamiento social en la temporada de la Costa Atlántica. Kicillof opinó que parte del periodismo "le busca el pelo al huevo" al resaltar esas situaciones y no a la "enorme mayoría" que sí cumple las reglas.

“Parece que hay un género periodístico que es buscarle el pelo al huevo, de buscar qué es lo que no se ha hecho. A veces, la tapa tapa la realidad. La enorme mayoría de los que han venido a acompañarnos en la temporada, aun en las peores condiciones, están cumpliendo las reglas", manifestó Axel Kicillof en conferencia de prensa desde Mar Chiquita.

En esa línea, sumó: “Me parece que porque se ponga la lupa en microscópica en los incumplimientos, eso impide ver toda la enorme mayoría que de manera realmente sacrificada no hace lo que le gustaría hacer pero sí lo que se puede para sostener esta temporada”

Axel Kicillof: "Hay militancia mediática y política contra la vacuna"

Reunión en Mar Chiquita

En la mañana de este martes 12 de enero, Kicillof mantuvo un encuentro con los intendentes de los municipios turísticos en el que analizaron la cantidad de casos de coronavirus, la ocupación de camas en cada distrito y el modo en que se están aplicando las restricciones dispuestas el último fin de semana.

El gobernador de Buenos Aires fue claro al señalar que tienen la intención de sostener la temporada porque genera empleo y esparcimiento para los argentinos, aunque advirtió que si los contagios siguen creciendo, "va a haber que aplicar otras medidas de restricción". "Apuntamos a que nos sigamos cuidando, porque realmente ya llega la vacuna", pidió.

Carla Vizzotti afirmó que se darán las dos dosis de la vacuna rusa Sputnik V

Respecto de la primera etapa de vacunación en territorio bonaerense, para la que se cuenta con 123 mil dosis, Kicillof sostuvo que al día de hoy son 48 mil los vacunados en la provincia de Buenos Aires.

En ese punto, el gobernador cuestionó a los dirigentes de la oposición que criticaron al Gobierno por mencionar la posibilidad de que podría priorizarse la vacunación a más población con la primera dosis. “A veces es casi gracioso, porque hay que tomárselo con humor: los que decían que a esta vacuna no la íbamos a conseguir y que no servía, ahora dicen que hay poca. Me parece que es conveniente como sociedad tratar de no perder el tiempo”, planteó. "La campaña antivacunas fracasó", manifestó el mandatario.

“Yo mismo me vacuné, invité a todos los intendentes a hacerlo y muchos lo han hecho. A vacunarse para mostrar la confianza que tenemos en la vacuna, mostrar que la vacuna, como ocurrió conmigo, no trae nada más que un poco de dolor en el brazo como todas las vacunas”, dijo el gobernador.

