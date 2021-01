Axel Kicillof: "Hay militancia mediática y política contra la vacuna"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró: "Vamos a tener una reunión con intendentes de lugares turísticos", "A esta altura ya podríamos llamar segunda ola a este rebrote" y "Desde que empezó la pandemia venimos calibrando el sistema de fases de los municipios de acuerdo a la situación epidemiológica".

En declaraciones a El Destape Radio, el mandatario provincial indicó: "Como en Europa la segunda ola llegó con el frío acá se esperaba que llegara después. Pero se adelantó" y "Esta segunda ola llegó a la Argentina hace un mes".

Asimismo, Kicillof destacó: "La ciudad de Buenos Aires sigue liderando la cantidad de casos por millón de habitantes", "Los contagios que hay en la Costa tienen que ver con la movilidad de las vacaciones", "No estamos decidiendo sobre los habitantes de la provincia sino sobre turistas que vienen de otras provincias", "La provincia resolvió una suspensión de actividades de 1 a 6 de la mañana y una elevación de multas por no uso de tapabocas y para fiestas clandestinas", "Se habían relajado los contagios" y "Es muy peligroso el aumento de contagios".

Sobre la relación con el gobierno porteño, dijo: "Venimos tratando de coordinar con CABA. Tenemos miradas bastante distintas", "Durante la pandemia me acusaron de ser más duro que CABA, pero prefiero que me tomen por antipático que por irresponsable", "Le deseo una pronta recuperación a Larreta". Y "No se trata de conformar a un público o a los diarios de mayor circulación porteña, se trata de luchar contra una pandemia".

Además, aseveró: "Tenemos 732.000 inscriptos en la página Vacunate de la provincia y ya salió la aplicación", "La pandemia sigue avanzando pero estamos vacunando", "Hay que cuidarse más porque falta poquito para poder vacunarse", "Para los que hablan de libertad, la libertad es la vacuna" y "Queremos asados, mate, clases, pero no podemos así".

Sobre el rol de la oposición, Kicillof subrayó: "Hay una parte de la oposición que es vergonzante. Se oponen a todo", "Se oponen a la vacuna rusa, luego dicen que hay pocas, la llaman rusa", "La oposición tiene un gataflorismo intelectual bastante penoso", "Hay militancia mediática y política contra la vacuna. Deberían reflexionar", "Lo importante es que seguimos vacunando" y "Yo les pedí a los intendentes que se vacunen para dar el ejemplo".

Noticia en desarrollo...