El exabrupto de Laura Alonso contra Alberto Fernández: "Deje de mentir, hombre inútil"

Las críticas que Laura Alonso le viene realizando al presidente Alberto Fernández en su cuenta de Twitter han ido subiendo de tono. Mientras en la red del pajarito los ánimos siguen calentándose, la exfuncionaria de Cambiemos no pierde la oportunidad para echar leña al fuego.

Para criticar las recientes medidas económicas y el endurecimiento del cepo, la extitular de la Oficina Anticorrupción utilizó un exabrupto para dirigirse a la figura presidencial: "Deje de mentir, hombre inútil".

Alonso publicó esa expresión junto a un retuit de un posteo que hizo el periodista Osvaldo Bazán quien habia escrito: "Hay que reconocer que está que arde" acompañado de una foto de Alberto Fernández.

Esta no es la primera vez que Laura Alonso critica a Alberto Fernández. En las últimas hora sus dardos fueron una constante: "El modelo Alberto. El modelo infectólogos diciendo que no era necesario testear masivamente. Hay pruebas. Avisamos todos. Son el peor gobierno de la historia". Y en otro posteo dijo: "Ya nos habíamos dado cuenta de que el mérito no les va. Sólo se lidera con el ejemplo"

Enrolada en uno de los sectores más duros de Juntos por el Cambio, Alonso es un activa militante en las redes sociales contra las medidas impusaldas por el actual gobierno.

Vote y se van (hay que empezar con tiempo) pic.twitter.com/yTv7IcWYov — 🌊 (@lauritalonso) September 16, 2020

Qué presupuesto? Si rompieron todo? No tiene perspectiva de nada. Dejen de discursear al pedo https://t.co/KDxqz3aCjW — 🌊 (@lauritalonso) September 16, 2020

No se puede convalidar la violación de la Constitución. Hay que denunciarla y exponerla. Muy bien la oposición. El Senado ha sido privatizado y la mayoría oficialista sólo existe a erectos de implementar la operación de impunidad y venganza de la Señora https://t.co/38RTpkkHQj — 🌊 (@lauritalonso) September 16, 2020

Tampoco es la primera que utiliza expresiones subidas de tono para referirse a hechos puntuales. En noviembre de 2019 la funcionaria escribió un tuit que luego borró y tuvo que pedir disculpas a la comunidad árabe. "Les pido que cuando el Presidente electo diga que Nisman se suicidó y anuncie un viaje a Siria: no me llamen", expresó días atrás en sus redes sociales.

Laura Alonso borró un tuit y se disculpó por ofender a la comunidad árabe

Tras las críticas que despertó, eliminó el mensaje y se disculpó. "Si un tuit ofendió a miembros de la comunidad árabe, les pido disculpas. Ya ha sido borrado. No estuvo en mi intención y siempre he respetado a todas las colectividades que viven en nuestro país con las que trabajé como diputada nacional y lo seguiré haciendo como ciudadana", afirmó.

FeL/FF