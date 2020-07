Nuevo caso salpica a la gestión de Laura Alonso en la Oficina Anticorrupción

La Oficina Anticorrupción (OA) encontró un informe que compromete al ex funcionario Santiago Bausili y que el organismo que condujo Laura Alonso entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 no llegó a entregar a la Justicia, según un documento presentado por la actual gestión al que accedió PERFIL. Además, se hallaron dos versiones del mismo dictamen con conclusiones diferentes.

La versión final del documento que firmó Alonso terminó siendo “más laxa” con el entonces funcionario del gobierno de Mauricio Macri, según detalló el organismo que ahora dirige Félix Crous. La OA desistió en 2019 de presentar la primera versión del documento, que comprometía más a Bausili en el expediente judicial, informó el organismo de control.

Bausili se desempeñó como subsecretario de Financiamiento del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas durante 2016, bajo la gestión del ex ministro Luis Caputo. En 2017, asumió como Secretario de Finanzas.

Es investigado junto a otros ex funcionarios por el fiscal federal Federico Delgado por presuntas irregularidades en la negociación, coordinación y pagos a los holdouts en el denominado “Megacanje II” durante el gobierno de Macri. La causa fue delegada por el juez Sebastián Casanello, quien eventualmente deberá decidir sobre la situación procesal del ex funcionario.

El caso

Para la emisión de instrumentos de deuda pública, el Ejecutivo designó a seis bancos privados de capitales internacionales como “colocadores conjuntos”. Entre esas entidades bancarias estaba el ex empleador de Bausili: el Deutsche Bank. Por eso, además, el fiscal le reprocha a Bausili haber intervenido en las negociación con esa entidad bancaria.

Desde mediados de 2018, la OA debía analizar si Bausili cometió una irregularidad al haber asumido como funcionario cinco días antes de haber formalizado su renuncia al banco; y si podía haber cobrado, ya como funcionario, acciones y honorarios que el banco le debía. El ex funcionario niega haber cometido irregularidades o haber intentado favorecer los intereses de su ex empleador o los propios.

También lo investigan por haber adquirido bonos de la deuda soberana mientras la función pública que desempeñaba y las decisiones políticas que tomaba “podían influir en el valor de los títulos públicos”, según el informe que presentó la gestión actual en la OA.

Bausili asumió como funcionario cinco días antes de formalizar su renuncia en el Deutsche Bank

Los dos informes sobre Bausili

El informe de la OA sobre Bausili que se encontró en la mesa de entrada del organismo se dictó el 16 de octubre de 2019, días antes de las elecciones generales del año pasado y de que Bausili cesara en sus funciones. El dictamen iba dirigido a la Justicia pero nunca llegó a ser entregado, detalló la nueva gestión en un informe. Se estima que fue un error administrativo, dijo una fuente del caso.

Pero en la OA también se hallaron, según el informe, dos resoluciones distintas sobre el caso de Bausili que “difieren significativamente”. La primera versión “señala más violaciones a la ley de ética pública” y estaba firmada por la entonces secretaria de Ética e Integridad del organismo y por Alonso, la titular de la OA.

El proyecto de esta primera resolución fue remitido a la dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia para ser examinado antes de presentarse en el juzgado donde se tramita la causa. “Mientras se encontraba bajo análisis, Bausili se presentó espontáneamente en el expediente para aportar una versión distinta respecto a su fecha de desvinculación laboral con el Deustche Bank”, sostiene la OA.

El entonces funcionario dijo que, a diferencia de lo que plantea su acuerdo de desvinculación con la entidad bancaria, la relación laboral con el banco había terminado formalmente antes de asumir en la función pública porque se había tomado vacaciones entre ambos trabajos.

Surgió entonces un segundo informe sobre el caso, “con una interpretación más laxa” de la ley de ética pública y de los antecedentes que la propia Oficina Anticorrupción, de acuerdo al análisis de la nueva gestión.

En esta segunda versión no intervino la secretaria de Ética e Integridad de la OA, quien había presentado su renuncia. Sólo se remarcó que, como funcionario público, Bausili debió abstenerse de intervenir en asuntos relacionados con su ex empleador hasta tres años después de finalizar el vínculo.

Delgado pide que citen a indagatoria a Caputo, Quintana y Bausili por "tráfico de influencias"

Sin embargo, se quitaron del informe las menciones a dos incumplimientos que encabezaban el primer informe: haber asumido como funcionario mientras seguía vinculado al banco privado; y ser su “acreedor y accionista” mientras tomaba decisiones sobre la entidad bancaria en el canje de deuda.

El tono de los informes también difiere. En el primer dictamen, la OA dijo explícitamente que Bausili había “incumplido los deberes” previstos en la ley de ética pública al haber participado de reuniones con directivos del banco. En el segundo informe, el organismo determinó: “No se advierte una infracción” a la ley y optó por la frase “debió abstenerse de intervenir” o “participar” de las reuniones.

La respuesta de Alonso

PERFIL se comunicó con Laura Alonso. Su abogada Marta Nercellas explicó que el sumario sobre conflicto de intereses fue tramitado conforme corresponde con la intervención del funcionario cuestionado. “Bausili ejerció su derecho de defensa, pese a lo cual la resolución le fue adversa”, agregó. Sobre por qué el dictamen no llegó a presentarse ante la Justicia, informó: “Se publicó en la web de la OA, accesible para todo aquel que tuviera interés en conocerla. Alonso no administraba la mesa de entrada, por lo que si (el dictamen sobre Bausili) no fue elevado es un hecho desconocido para ella”.

El abogado de Bausili, Matías Cuneo Libarona, dijo a PERFIL que su cliente dejó de asistir al banco a fines de noviembre de 2015 y que ya tenía planeada su desvinculación antes de asumir en la función pública, ya que “el banco le ofreció un traslado a Nueva York, que el funcionario declinó por razones familiares”.

El abogado también sostuvo que los hechos por los cuales se investiga a Bausili por supuestos conflictos de intereses ya fueron objeto de otro expediente en el juzgado de Claudio Bonadio; que no existen para la defensa contradicciones entre ambos informes de la Oficina Anticorrupción; y que el ex funcionario siempre dejó asentadas sus reuniones y comunicaciones con el banco señalado hasta que comenzó a excusarse por recomendación de la OA. También dijo que el Deutsche Bank fue colocador de bonos de la deuda en distintos gobiernos y no sólo durante la gestión macrista.

El Deutsche Bank fue absorbido en Argentina por el banco Comafi en 2017. Ante la consulta de PERFIL sobre la posición de la entidad frente al caso, fuentes de la compañía informaron que Comafi compró las acciones de la filial argentina del Deutsche Bank con posterioridad a la desvinculación de Bausili.