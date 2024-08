La Casa Rosada vivió un nuevo cambio en su estructura de poder luego de que Francisco Sánchez renunciara a su puesto como secretario de Culto, bajo la órbita de Cancillería, el pasado martes. Días después, y en medio de especulaciones, el exfuncionario aclaró que su salida no tuvo que ver con una destitución por un mal desempeño o internas de gobierno sino que se debió a "motivos personales".

Sánchez era uno de los funcionarios más cercanos a la canciller Diana Mondino, una figura que en los últimos meses fue cuestionada en las filas del oficialismo lideradas por la secretaria de Presidencia, Karina Milei. El exfuncionario fue reemplazado por el legislador provincial Nahuel Sotelo, una figura clave de La Libertad Avanza en el entramado político de la provincia de Buenos Aires.

El exsecretario tenía un perfil conservador ligado a sus orígenes partidarios en las filas del PRO, un espacio que recibió nombramientos en distintas esferas del estado luego de que respaldara la candidatura de Javier Milei en el balotaje de 2023. Sánchez, en tanto, había asumido el cargo en Cancillería después de haberse desempeñado como diputado, en el marco del cambio de gobierno.

A poco menos de un año de haber sido designado, fue reemplazado en un momento de reordenamiento dentro del equipo de la Cancillería. Esta reestructuración involucra a figuras clave como Diana Mondino así como a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el estratega y máximo hombre de confianza del Presidente, Santiago Caputo. Con los tres, el nuevo secretario de Culto, Nahuel Sotelo, mantiene una relación cercana.

Sánchez formaba parte de un tridente clave para la ministra de Exteriores, junto al vicecanciller, Leopoldo Sahores, también proviene del Servicio Exterior al igual que Marcelo Cima, el encargado de negocios. Su salida se dio en medio de fuertes cuestionamientos a la conducción de la cartera por el conflicto con los diplomáticos y trabajadores de su cartera.

Qué dijo Francisco Sánchez sobre su salida de Cancillería

En una entrevista con Radio Mitre, Sánchez explicó las razones detrás de su dimisión. “Es algo que me da bastante dolor porque es un cargo que yo quiero mucho, que valoro mucho”, manifestó. Aseguró que trabajar con Diana Mondino y para el presidente Milei era muy importante para él. Sin embargo, el ex secretario de Culto reveló que la decisión de renunciar había sido tomada meses atrás y ahora se concretaba.

Sánchez detalló que la principal razón de su salida era la dificultad de estar lejos de su familia, que reside en Neuquén. “Yo soy de Neuquén, mi esposa, mis cinco hijos están en Neuquén, y se me hace muy difícil, muy complicado”, explicó. Para él, estar cerca de su familia es fundamental, y aunque comprendía que su decisión podría ser incomprensible para algunos, era una prioridad personal.

En cuanto a las especulaciones sobre su frecuencia de viajes al exterior, Sánchez negó que esta haya sido una causa de su salida. “Puede ser que me critiquen por muchas cosas. No hice tantos viajes, en realidad los viajes que hice la mayor parte fueron invitaciones, así que no tuvieron un gasto para el Estado”, comentó. Rechazó las críticas, indicando que estas eran externas y no relacionadas con el trabajo dentro de la Cancillería.

A pesar de su partida, Sánchez elogió el trabajo realizado junto a Mondino y expresó su confianza en su sucesor. “Sotelo es un amigo y una persona muy madura, excelente, con excelentes valores”, señaló, destacando la transición en la Secretaría de Culto realizada en conjunto.

El mensaje de Diana Mondino

El martes por la noche, Diana Mondino publicó una foto en sus redes sociales junto a Sánchez y Sotelo. “¡Qué equipo! Fui privilegiada de haber trabajado con Francisco y ahora seguir de racha sumando a Nahuel”, escribió. Mondino añadió que, a pesar de compartir la visión de que el presidente Roca fue el mejor, su objetivo es contribuir para que ese podio cambie de dueño.

