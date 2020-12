El Frente de Todos se sacó una foto de unidad pero con mensajes internos

Dejaron una foto de unidad, apuntaron hacia el macrismo y a la Ciudad de Buenos Aires, pero también enviaron mensajes internos. Este viernes 18 de diciembre, los principales dirigentes del Frente de Todos se volvieron a mostrar juntos. Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner dieron inicio a la campaña electoral: no hay dudas de que seguirán juntos, aunque en el escenario se notaron las diferencias que los acompañaron durante este año.

Las declaraciones más fuertes las dejó la vicepresidenta. Marcó el camino para 2021 al asegurar: “Se me ocurre que el desafío va a ser recuperar la economía. Vamos a tener que alinear precios y tarifas. No quiero que ese crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos nada más”.

Además apuntó a la oposición y se refirió al lawfare, pero también sobresale una mención a los dirigentes propios, a quien ya había calificado como “funcionarios y funcionarias que no funcionan”. “Cuando no nos pueden parar en el Senado se van a los juzgados. El famoso lawfare no es sólo para estigmatizar a los dirigentes populares. Es para disciplinar a los políticos. Para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer”. Recordó que irá a juicio oral junto al gobernador de Buenos Aires en la causa del dólar futuro y dijo: “Todos aquellos que tengan miedo o no se animan. Por favor: hay otras ocupaciones además de ser ministros o ministras. Legislador o legisladoras. Vayan a buscar otro laburo”, apuntó Cristina Kirchner.

Después llegó el discurso del Presidente. “Estar separados es un error, estamos aquí porque hace más de un año decidimos estar juntos. Y un año después estamos tan juntos como siempre”. Como respuesta a la Vicepresidenta, Alberto Fernández expresó: “Tengo una imagen de Cristina, frente a la plaza, en la que me dijo: ‘Presidente, no preste atención a lo que escriban en los diarios o digan en los medios, mire los ojos de su pueblo y háblele al corazón de cada argentino y argentina’. Yo hice lo que me mandaste, fue el mejor consejo que me diste. Porque, como todos dijeron, efectivamente vivimos lo que nadie esperaba que nos toque vivir. No estaba en los planes de nadie”.

El titular de la Cámara de Diputados reconoció la diversidad de la alianza electoral que llegó al gobierno en 2019. “El frente de todos representa unidad en la diversidad”, dijo. Reconoció comandar una Cámara en minoría y criticó al macrismo apuntando al default y a la falta de obras en la provincia. “Este año ya llevamos 26 bajo nivel en el conurbano, en cuatro años hubo cero bajo nivel para esta zona y 60 en la Capital”.

El diputado nacional, Máximo Kirchner, es una de las voces que menos se escucharon durante este año pero ayer también se subió al escenario. Habló pocos minutos pero apuntó a la gestión de Mauricio Macri y a los beneficios que obtuvo la Ciudad de Buenos Aires gobernada por Horacio Rodríguez Larreta en la gestión anterior. Recordó que “la tarea más difícil después de ganar las elecciones era la de volver a poner a la Argentina de pie” y también que “ese 10 de diciembre, en la Casa Rosada, nadie pensaba que íbamos a debatir sobre lo que sucede en una pandemia. Eso se sumó a una enorme crisis económica, porque no nos olvidemos que hace nada, que hace dos años y medio, en abril de 2018 nos endeudábamos en 44 mil millones de pesos”, agregó en referencia al préstamo del FMI al gobierno de Macri.

El presidente del bloque del FdT dijo que “el Estado fue construyendo herramientas todos los días para sacar a los argentinos y argentinas de la desesperanza” y puso de relieve que “en la Ciudad de Buenos Aires estuvieron un poco amarretes con el sector privado. No como el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires -Axel Kicillof-, que le dio una gran mano a las pymes a lo largo y ancho de la provincia”, contrapuso.

El protagonista del acto fue el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien anunció que mantendrá la ayuda destinada a los comedores escolares durante los meses de verano, hará una mayor inversión en infraestructura escolar y concretará la regularización de urbanizaciones privadas.

“La provincia de Buenos Aires es en proporción la más rica, desigual y de gobierno pobre, es un problema estructural; por eso, gracias Alberto en nombre de la Provincia, porque sin recursos no vamos a poder dar respuesta a la desigualdad y vamos a ver que de un lado y otro de la General Paz se vive distinto”, sostuvo.

Finalmente, pidió a la oposición y a un sector de los medios de comunicación que “ayuden a que podamos vacunar en paz al pueblo argentino para que podamos poner fin a esta calamidad”. “Quiero pedir a la oposición y a una parte de los medios que no es momento, después de tanto esfuerzo y pérdidas, confundir y hacer politiquería y pasarse operando en los medios”, remarcó Kicillof.

“Vacuna, Unidad y repunte económico”, repiten en la Rosada sobre lo que necesitan para ganar las próximas elecciones y aclaran: “Las diferencias están pero vamos a llegar con las tres cosas”.