Cristina Kirchner elogió a Leandro Santoro por su intervención en TN

El legislador porteño del Frente de Todos, Leandro Santoro, defendió a la vicepresidenta Cristina Kirchner en un programa de televisión comparando las críticas a la Corte Suprema de Justicia con las que hacía la exdiputada Elisa Carrió contra el juez Ricardo Lorenzetti. Tras su intervención, la propia presidenta del Senado lo elogió en Twitter.

“Extraordinaria intervención de Leandro Santoro, legislador del Frente de Todos en la Ciudad. Comprensión política, precisión semántica y objetividad en el análisis. Mírenlo, vale la pena”, escribió Cristina en su cuenta de Twitter donde sumó un video de casi dos minutos de los cruces que mantuvo Santoro ante dirigentes de la oposición y periodistas en el canal Todo Noticias (TN).

El asesor del presidente Alberto Fernández intervino en el programa "A dos Voces", conducido por Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano que se emite por el canal de cable TN.

En el inicio del video, Bonelli le pregunta a Santoro: "¿Hay que aguantársela a Cristina?". "No, no, ¿cómo aguantársela? Cristina tiene representación política y tiene todo el derecho del mundo a opinar y hacer política como cualquiera. Es más, es una de las dirigentes que más votos que tiene en la Argentina", respondió el legislador porteño.

Luego, sobre el pedido de juicio político contra la vicepresidenta por parte la Coalición Cívica liderada por Elisa Carrió, comparó: "Si no recuerdo mal, Carrió se la pasó cuatro años diciendo que (Ricardo) Lorenzetti -ex presidente de la Corte Suprema y actual miembro de la misma- era un mafioso".

Anoche... Extraordinaria intervención de Leandro Santoro, legislador del @FrenteDeTodos en la CABA. Comprensión politica, precisión semántica y objetividad en el análisis. Mírenlo, vale la pena. pic.twitter.com/IdjLHOnL8s — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 17, 2020

En ese momento del video, aparecen imágenes de Carrió cuando pedía el juicio político contra Lorenzetti: "El loro es Lorenzetti, el presidente de la Corte, es parte de la banda. Como diputada nacional le presentamos el juicio político por mal desempeño al presidente de la Corte".

“Ahí nadie decía que Carrió lo estaba queriendo voltear al presidente (Mauricio) Macri. Carrió puede decir que hay que hacerle juicio político al presidente de la Corte y nadie le tiene que decir nada. Ahora Cristina dice que hay que hacer un juicio político, que tampoco sé si lo dice taxativamente de esa forma, y entonces ¿el juicio político hay que hacérselo a Cristina?”, afirmó Santoro.

Ayer fuimos a TN. A dos voces. Les dejo acá... pic.twitter.com/fH0sjbpjuT — Leandro Santoro (@SantoroLeandro) December 17, 2020

En otra parte del debate, Santoro cruzó al periodista y político Luis Rosales quien estaba en ese programa realizando una crítica al modelo económico del presidente Alberto Fernández. "En materia económica, no sacan los pies del plato y estamos insistiendo en un sistema que no va más, hagamos lo que hace el mundo que le va bien", dijo el ex candidato a vicepresidente de José Luis Espert.

En ese contexto, el legislador porteño -que también es asesor presidencial- recordó: "La última vez que discutí con Luis en este programa fue el 16 de noviembre de 2019, tuvimos una discusión muy parecida, ¿qué hizo Luis Rosales? me puso como ejemplo el modelo chileno".

En el video recuerdan esa discusión que fue en octubre de 2019. -Rosales: "¿Sabés lo que pasa en Chile?". -Santoro: "Sí, es la sociedad más desigual de América Latina". -Rosales: "En Chile cada tanto el país crece, crece, crece". - Santoro: "Sí, crece pero no distribuye".

Leopoldo Moreau: "Es insólito que Carrió denuncie a CFK por criticar a la Corte"

"Se la pasó haciendo loas al modelo chileno. A los 15 días explotó Chile. Voló por el aire Chile como consecuencia de políticas neoliberales, como consecuencia de la exclusión social”.

“A ese modelo de sociedad le sobran 25 millones de argentinos”, fustigó el dirigente radical en el Frente de Todos en su participación en el programa televisivo.

"Al actual le sobran 25 millones, 40% de pobres", respondió Rosales. Y Santoro retrucó: "Pero el modelo que defendiste vos Luis, me defendiste Chile en 2019 y 15 días después explotó".

Otro que elogió la intervención de Santoro fue el abogado de la vicepresidenta, Gregorio Dalbón: "Tremendo reconocimiento de la dirigente más importante del Oficialismo para @SantoroLeandro. Merecido. Felicitaciones Crack!".

Tremendo reconocimiento de la dirigente más importante del Oficialismo para @SantoroLeandro. Merecido.



Felicitaciones Crack! https://t.co/Ih7T8706Kl — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) December 17, 2020

