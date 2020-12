Leopoldo Moreau: "Es insólito que Carrió denuncie a CFK por criticar a la Corte"

El diputado nacional Leopoldo Moreau criticó esta semana la denuncia que impulsa la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner. “Es insólito que Carrió denuncie a CFK por criticar a la Corte cuando fue ella la que más ha agraviado a (Ricardo) Lorenzetti, es más, el único pedido de juicio político a Lorenzetti es de ella”, expresó.

"Ella no sale a defender a la Corte, se sale a defender a ella misma", dijo en declaraciones a El Destape Radio, en referencia a la aliada de Cambiemos. El legislador indicó además que "esta Corte está agotada, acompañó un proceso de descomposición de la justicia. Debería dar un paso al costado y dejar una recomposición de la justicia"

"La Corte ha cometido prevaricato, aplicando una doble vara, argumentando que hay trascendencia institucional con Bertuzzi y Bruglia y no en el caso de Boudou, pese a todas las denuncias. Es evidente que actuó arbitrariamente", sostuvo, y se refirió a la Agencia de Inteligencia durante el Gobierno de Mauricio Macri.



Carrió volvió a apuntar contra Cristina: "Quiere destrozar las instituciones"

"El tema de espionaje, en la época macrista, no tiene precedente en la historia democrática en la Argentina, solo lo podes comparar con la época de la dictadura", aseveró. "Fue un plan siniestro. Nadie puso en peligro la república como el gobierno de Macri. Los agentes que hacían ‘calle’ para la AFI venían casi todos de la Policía de la Ciudad. Es más, al terminar el gobierno de Macri, volvieron a la Policía de la Ciudad", argumentó.

Por último, Moreau recalcó: “La AFI dejó de hacer inteligencia para hacer espionaje político con una central que era la mesa judicial del macrismo, como funcionaba el Batallón 611 en la dictadura militar".

Esta semana, luego de que la Coalición Cívica anunció que presentará un pedido de juicio político contra Cristina Kirchner, la referente del espacio Elisa Carrió volvió a dejar fuertes acusaciones contra la vicepresidenta y advirtió que puede ir presa: "La vicepresidenta no tiene fueros, puede ser detenida". Entrevistada por TN, la ex diputada nacional manifestó: "No podemos tener una vicepresidenta que solo destruye las instituciones para obtener su impunidad. La vicepresidenta está cometiendo delitos institucionales".

Macri y la Corte Suprema: "Estamos al borde de un quiebre institucional, Cristina va por todo"

Sin embargo, sorprendió al hablar de una posible condena y detención de Cristina en el corto plazo: "La vicepresidenta de la Nación no tiene fueros, aunque presida el Senado. Una sentencia condenatorio por asociación ilícita determinaría la detención y prisión domiciliaria de la vicepresidenta. Puede ser detenida. Están avanzando muchas causas donde la señora va a terminar condenada porque las pruebas la condenan. La sentencia en materia de obra pública va a estar en febrero".

"Es necesario la destitución de la vicepresidenta. No están los números hoy, pueden estarlo en cuatro meses, pueden estarlo cuando sea condenada como jefa de una asociación ilícita" agregó.

