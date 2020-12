Duro ataque de Cristina Kirchner a la Corte: "Lawfare al palo"

La vicepresidenta Cristina Kirchner publicó este miércoles 9 de diciembre un balance sobre el primer año de gobierno del presidente Alberto Fernández y dejó fuertes críticas contra el Poder Judicial, en especial contra la Corte Suprema de Justicia a quienes acusó de dirigir "el proceso de Lawfare" y "garantizar la impunidad a los funcionarios macristas".

La ex mandataria se expresó así al publicar en su web oficial y en sus cuentas de las redes sociales, donde sostuvo que "de aquella Corte" reformada en 2004 "no queda absolutamente nada" y que el Poder Judicial es "ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios" y remarcó que es el único que "no va jamás a elecciones".

"Lawfare al palo", expresó sobre la Corte luego de que el máximo tribunal deje firme la condena contra el ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone. En esa línea, criticó a todos los miembros de la Corte a excepción de Juan Carlos Maqueda.

"El Poder Judicial. Representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa", expresó.

En esa línea, siguió: "A nadie debería extrañarle entonces, no sólo que el Lawfare siga en su apogeo, sino que además, se proteja y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno".

"Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar", agregó Cristina Kirchner.

"Si además de todo eso, ese Poder sólo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos control alguno", concluyó.

EuDr