Los dichos de Cristina Kirchner que generaron la reacción oficial de Ecuador

La cancillería de Ecuador presentó una queja ante el gobierno argentino por declaraciones de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra Lenín Moreno. La titular del Senado había recibido en las últimas horas al candidato a la presidencia que responde a Rafael Correa y al postear la foto del encuentro, escribió: "¿En serio Lenín Moreno pretende que en el resto del mundo crean que en el Ecuador hay democracia?", se preguntó.

Moreno llegó a presidente luego de haber sido el segundo de Correa, tras lo que terminó enfrentado con él, e incluso lo acusó de corrupción. Correa debió exiliarse. En febrero de 2021, Andrés Aráuz irá por el cargo más alto en Ecuador. Se reunió, además de con Cristina Kirchner, con varios dirigentes del Frente de Todos tras su paso por Argentina. Sin embargo, las declaraciones de la vicepresidenta generaron mucho malestar en el gobierno ecuatoriano, que presentó una queja.

En el texto de la carta formal, que la cancillería de Ecuador subió a sus redes, los dichos de Cristina Kirchner son "una inaceptable intromisión" en los asuntos internos de ese país. "A diferencia del pasado -dice el texto- el gobierno de Moreno ha demostrado el respeto a los valores del Estado de Derecho". "Valoramos el vínculo de amistad que une a Argentina y Ecuador y esperamos que sigan así con el gobierno del presidente Alberto Fernández", sostiene el comunicado.

COMUNICADO OFICIAL | Ante lo publicado por la Vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández, en su cuenta de Twitter el pasado 4 de diciembre, @CancilleriaEc, ha presentado una nota de protesta formal del Gobierno del Ecuador lamentando las inoportunas declaraciones emitidas. pic.twitter.com/6gLZFANSbC — Cancillería Ecuador (@CancilleriaEc) December 6, 2020

La tensión entre Cristina Kirchner y Moreno no es nueva y no sólo tiene que ver con la buena relación que ella tiene con Rafael Correa. En marzo de 2019, Moreno ordenó retirar de la sede de la Unasur la estatua de Néstor Kirchner, que se había inaugurado en 2014, con fuertes críticas al kirchnerismo. "Néstor Kirchner no representa los valores y la ética de nuestros pueblos. Sudamérica tiene una pléyade de héroes y próceres que sí nos representan", manifestó.

La estatua fue traída a la Argentina.

La estatua fue "repatriada" a la Argentina y puede visitarse en el Centro Cultural Kirchner. Es obra del argentino Miguel Gerónimo Villalba. Fue donada en 2014 a la sede de la UNASUR en Quito dado que Kirchner había sido uno de los fundadores del organismo junto a Correa.

MC