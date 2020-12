Una batalla personal de Cristina con la cabeza del Poder Judicial

La fuerte misiva de Cristina Fernández de Kirchner contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación pareció mover el tablero más a nivel político que judicial. “Fue un escrito político, no se manifiesta sobre nada puntualmente jurídico”, coincidieron fuentes judiciales y políticas, que creyeron ver incluso más un mensaje de CFK al interior del partido gobernante, que otra cosa.“Es kirchnerismo explícito: la culpa o responsabilidad nunca es de ellos, siempre está afuera”, completó otra.

El detonante para la publicación se produjo pocos días después de que se conociera la confirmación del fallo contra su ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone y en el marco de un año en el que varios otros dirigentes y ex funcionarios kirchneristas recibieron reveses por parte del máximo tribunal. Las señales no habrían pasado desaparecidas para la ex mandataria que tiene seis planteos en la Corte sólo en el caso Obra Pública, el único de los juicios en su contra que está en marcha.

A eso se suma que el máximo tribunal es el destino ineludible en el que confluirán todos los caminos judiciales de la vicepresidenta. “A un año de gobierno su situación judicial no mejoró y ese es su peor balance”, consignó otra fuente a PERFIL.

“El Poder Judicial. Representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa”, sostuvo CFK.

Luego, agregó: “Y que a nadie se le ocurra tergiversar mis palabras con titulares diciendo que pretendemos una Justicia adicta. Todo lo contrario: somos la fuerza política que en el 2003, con el 22% de los votos, denunciamos la extorsión de lo que se conocía como la “mayoría automática de la Corte”, dando inicio a un proceso virtuoso que culminó con la Corte Suprema más independiente y prestigiosa de las últimas décadas”.

No obstante ellos, apuntó que “de aquella Corte, hoy no queda absolutamente nada” y dirigió sus críticas a los miembros, en especial a los dos designados durante el gobierno de Néstor Kirchner, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, a quienes evitó mencionar por sus nombres, a diferencia de lo que hizo con los otros tres.