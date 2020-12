El Gobierno avanza con el homenaje y el busto de Carlos Menem

El Gobierno nacional avanza con el proyecto para construir una estatua del ex presidente Carlos Saúl Menem, homenajearlo en vida y poner su busto en Casa Rosada. El objetivo, según contaron asesores directos del presidente Alberto Fernández a PERFIL es hacerlo en el corto o mediano plazo y que las conversaciones ya están avanzadas con la familia del senador. El contacto directo, en ese sentido, es con su hija, Zulemita, quien anticipó que buscará ser candidata en 2021.



Un homenaje similar recibió el expresidente Raúl Alfonsín bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Según confiaron fuentes ligadas a Menem, el homenaje se iba a realizar en el 2020 pero la pandemia detuvo todo. El busto del actual senador y dos veces ex presidente se iba a colocar en la Casa Rosada el 2 de julio, con motivo de su cumpleaños número 90. El de Menem no es el único que se tramita, sino que también la idea es ubicar los bustos de Fernando de la Rúa y de Eduardo Duhalde.



Fue en 2006 cuando mediante un decreto se ordenó el reconocimiento a los ex mandatarios y se los colocaría en la galería de bustos por donde todos los días pasa el Presidente para ir a su despacho.

La medida estableció el homenaje para los presidentes que se hubieran desempeñado por "mandato constitucional". Por aquellos años, en 2008 Cristina Kirchner comandó el homenaje a Alfonsín. La expresidenta también colocó el busto de Héctor Cámpora y, un día antes de dejar la presidencia, la de Néstor Kirchner.



RI/FeL