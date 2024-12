El Gobierno dijo que la acusación es una mentira y la madre pidió “que lo larguen”

El canciller Gerardo Werthein y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezaron ayer una conferencia de presa en el Ministerio de Seguridad junto a los familiares del gendarme detenido por el régimen de Nicolás Maduro, Nahuel Agustín Gallo. En la conferencia también estaba el gobernador catamarqueño, Raúl Jalil.

“Hemos mantenido una reunión con la familia, a la que le hemos informado de todas las gestiones que han hecho”, comenzó el canciller.

“Hemos recibido una carta oficial de Venezuela a través de Brasil, en la cual nos manifiestan que Nahuel se encuentra detenido bajo proceso judicial y su integridad física y psicológica está en perfecto estado”, relató el ministro de Relaciones Exteriores. “Está a pleno de sus derechos humanos”, explicó.

En la conferencia se encontraba la madre del gendarme, Griselda Heredia, junto con otros dos de sus hijos.

El titular del Palacio San Martín explicó que con Bullrich han realizado desde el inicio de la detención una acción conjunta, y han mantenido comunicación a través de distintos canales (“países o personas”) y que fruto de dicho esfuerzo Gallo dejó de tener “paradero desconocido” para ser reconocido por el gobierno venezolano.

“Estamos trabajando mucho a través de Brasil y Brasil está cooperando muchísimo en cada una de las gestiones”, detalló Werthein. Es que Brasil quedó a cargo de la custodia de la residencia de la embajada argentina en Caracas.

Las acusaciones de “terrorista” por parte del gobierno bolivariano fueron rechazadas por parte de las autoridades argentinas y calificadas como “mentiras” y “falacias”.

Por su parte, la ministra reconoció estar más “tranquila”, dado que Venezuela reconoció tener a Gallo detenido. Aunque fue dura al momento de rechazar las acusaciones del comunicado de la Fiscalía General de Venezuela.

“Nahuel Gallo entró con todos los papeles legales”, despotricó. “Su ingreso fue absolutamente legal”, ratificó.

Además, la ministra de Seguridad señaló que Gallo fue “secuestrado” de manera “ilegal”, en respuesta al comunicado firmado por Tarek William Saab.

“Nahuel tiene su novia y su hijo; su objetivo fundamental era ir a visitar a su hijo en el tiempo en el que tiene la licencia anual otorgada por la Gendarmería”, explicó y en esa misma línea agregó que Gallo contaba con pasajes tanto de ida como de vuelta. Además, dijo que ingresó como “papá” al país caribeño.

“Los gendarmes tienen prohibida la actividad política” remarcó Bullrich, al refutar las acusaciones que señalan que Gallo tenía vínculos con “grupos de ultraderecha” y buscaba desarrollar acciones “terroristas”.

“Queremos que Nahuel Gallo sea devuelto a la Argentina de manera inmediata”, reclamó la ministra al rechazar las acusaciones realizadas por el fiscal general, que señalaban la supuesta complicidad del gobierno argentino con el accionar del gendarme.

También habló brevemente la madre del gendarme. “Es duro como mamá que lo acusen de algo que una sabe que no es así. Que el señor vea bien que en los papeles está todo legal. No hizo nada ilegal Nahuel. Pedirle por favor, que lo larguen y lo dejen venir a la Argentina”, afirmó la mujer, que se quebró y no pudo continuar el diálogo con los medios.