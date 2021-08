Respuesta a la UIA: el Gobierno rechaza sancionar trabajadores que no quieren vacunarse

“El Gobierno no acompaña medidas anunciadas por la UIA”, es la frase con la que desde el Gobierno nacional descartan de manera contundente el planteo de la Unión Industrial Argentina de dejar de pagar el salario de aquellos empleados que deciden no vacunarse.

"Aquel que está con primera dosis ya puede ser convocado, pero se genera el problema con los que no quieren vacunarse. En ese caso nadie puede obligarlos, pero nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias. Por lo tanto entendemos que en esos casos cesa la dispensa y cesa la remuneración”, dijo el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja.

Desde el Gobierno descartaron ante PERFIL que se pueda emitir una resolución en este sentido. La próxima semana el titular de la cartera de Trabajo, Claudio Moroni convocará al Consejo Federal del Trabajo en el que participan los ministros provinciales para ratificar la norma del 8 de abril por la que se le da la potestad a los empleadores a volver a convocar a la actividad presencial a los trabajadores que ya recibieron al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“Los empleadores y las empleadoras podrán convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores y las trabajadoras que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 autorizadas para su uso en la República Argentina, independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos CATORCE (14) días de la inoculación”, dice el primer artículo de esta resolución.

Rechazo a las sanciones

Desde la Casa Rosada aseguraron a PERFIL que más allá de ratificar esta norma, no habrá avances en sanciones a los trabajadores desde el Ministerio ante quienes deciden no inmunizarse hasta que la vacuna no sea obligatoria. “Ellos quieren que nosotros autoricemos sanciones con alguna resolución y ”, retrucan desde el Gobierno al planteo de la UIA y explican que no les sorprendió esta definición con la que sienten que buscan apurar de manera pública una política que no se va a tomar hasta que se avance con la vacunación obligatoria.

Remarcan el artículo 4 de este dictamen de abril que hace referencia a los empleados que deciden no vacunarse. “Los trabajadores y las trabajadoras comprendidos en los artículos 1° y 2° de la presente medida que tengan la posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudieren originar a los empleadores o empleadoras”, dice el texto.

Además, en el oficialismo explican que en Argentina no hay un fuerte rechazo como aparece en otros países a la vacuna por lo que sería innecesaria una norma en este sentido. Al día de hoy, el 80,7% de la población a partir de los 18 años inició su esquema de vacunación.