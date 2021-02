El inoportuno ataque de risa de Sergio Massa en la sesión en Diputados

El jueves 11 de febrero por la tarde, en el marco de la votación del proyecto de sostenibilidad de deuda pública en Diputados, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, no pudo contener un ataque de risa en dos ocasiones en el recinto. Por tanto, la imagen de Massa intentando cubrir su rostro con fin de disimular las risas se viralizó en las redes momentos después de la votación que recibió la aprobación de la mayoría parlamentaria.

En primer lugar, durante el tratamiento en general de la ley se había producido un momento confuso, en el que Massa festejó un comentario que le hicieron por lo bajo mientras hablaba Javier Campos (Coalición Cívica). "Estamos hablando de seite mil millones de dólares, no me parece gracioso, Señor Presidente", aseveró el diputado cuando percibió que Massa no podía contener su risa. "Vino un compañero suyo de bloque y me hizo una broma; lo que usted dice es importante, pero tengo derecho a sonreír ante la broma de un diputado", contestó el líder del Frente Renovador.

Pero las risas no terminaron ahí, dado que en la sesión híbrida, 20 minutos después, Massa volvió a tener otro episodio de risas en plena votación. El funcionario tuvo tapar su rostro por unos segundos para intentar contener las carcajadas, dado que fueron cuatro los diputados que explicaron que habían entendido mal la moción y pidieron rectificar su voto.

Paula Penacca (Frente de Todos), diputada por la Ciudad de Buenos Aires, fue la primera en pedir la palabra para rectificar el sentido de su voto, que cambió a afirmativo. En ese momento, el Presidente de la Cámara Baja, preguntó si había otro diputado que quisiera hacer lo mismo. "Diputada Pértile, del Chaco, señor Presidente. También entendí mal la forma en que pidió el voto, así que mi voto es afirmativo", exclamó otra de las legisladoras.

Inmediatamente, tras otro pedido de cambio de voto, Massa se tentó: "Presidente, diputado Mosqueda, de Chaco también. Mi voto es afirmativo. También se entendió mal, Presidente, mil disculpas", lanzó Juan Mosqueda (Frente de Todos).

Segundos después, la diputada salteña Alcira Figueroa (Frente de Todos) aclaró también que su voto era afirmativo. Massa, casi a carcajada suelta y entre la risa de los legisladores, consultó: "¿Algún otro diputado que quiera corregir el sentido de su voto porque no entendió mi llamado a votación?"

Finalmente, ya sin otras rectificaciones, se dio lectura del resultado de la votación, que recibió la aprobación de la mayoría parlamentaria.

El proyecto de sostenibilidad de deuda pública

La iniciativa aprobada establece que los acuerdos de financiamiento con cualquier organismo internacional deberán ser aprobados por una ley del Congreso Nacional y determina: "La Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones autorizadas para ese ejercicio".

Luego, en el artículo segundo, el proyecto establece que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Congreso que lo apruebe expresamente".

La sanción del proyecto contó con el respaldo de 233 votos por parte del del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los interbloques Federal, el Movimiento Popular Neuquino, y Acción Federal, mientras que los dos monobloques de izquierda rechazaron la propuesta.

