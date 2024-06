El jefe de los Copitos declara como “partícipe secundario”

Nicolás Gabriel Carrizo se prepara para declarar la próxima semana.

El “jefe de la Banda de los Copitos” aguarda tranquilo al próximo miércoles para brindar indagatoria en el juicio que se le sigue junto a Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de homicidio a Cristina Kirchner.

La sorpresiva declaración del hombre que gatilló a la cara de la exmandataria y los breves planteos de las cuestiones preliminares, resueltos en la misma audiencia por el Tribunal Oral Número 6, abren la interrogante de si la declaración de CFK se pueda adelantar.

Sobre Carrizo pesa la imputación de partícipe secundario del intento de homicidio, menos gravosa que sobre la de la pareja, y a su vez la declaración de Sabag Montiel podría dejarlo en una pena menor.

Durante la instrucción, la defensa de Carrizo a cargo del penalista Gastón Marano, sostuvo de forma permanente que los dichos que hizo su cliente en la indagatoria y en los chats de los grupos de WhatsApp que compartía con Sabag y Uliarte lo hacía en tono de “humor negro”.

Marano había adelantado que Carrizo iba a declarar. El abogado sostuvo que “la causa fue elevada a juicio con una orfandad probatoria prácticamente absoluta”, en esa línea, la estrategia del penalista apunta a la prueba que pesa sobre Carrizo de la que dijo “es posterior a la comisión del atentado y que de ningún modo demuestra su participación en ningun armado”.

“Si hay justicia en la Argentina de ninguna manera podría ocurrir que Nicolás sea condenado”, dijo.

¿Cuánto puede beneficiar a Carrizo la declaración de Sabag Montiel? “Habrá que ver cómo se valore la indagatoria junto a la prueba que aún no se empezó a producir”, coincidieron varios penalistas consultados por PERFIL.

La declaración de Sabag fue sorpresiva, es poco común que un imputado declare al inicio de un juicio cuando por sugerencia de su defensor aguarde a que declaren todos los testigos y se termine de producir la prueba y a partir de ahí, en el preámbulo de la etapa de alegatos, el acusado pueda ejercer su derecho a la defensa incluso contestando preguntas del tribunal.

Sobre el jefe de la Banda de los Copitos, Sabag dijo que jamás le contó lo que iba a hacer precisamente para preservarse a sí mismo, es decir, no había un nivel de confianza claro entre ambos.

La llamativa estrategia de Sabag Montiel tras decir que “quería matar a Cristina y Brenda quería que muera” no solo apunta a dejar en entredicho a su antigua compañera de la cual su defensa sostiene que ella era una víctima de él, sino también evitar el agravante de premeditación y así conseguir una pena menor.

Sus dichos dejan por fuera momentáneamente a Carrizo del intento de homicidio, con lo cual no se descarta que este último lo use a su favor. Se da por sentado que le sea consultada, entre otras cosas, cómo era la relación entre Uliarte y Sabag Montiel mientras trabajaron juntos.

Carrizo fue el cuarto detenido por orden de la jueza Capuchetti en septiembre de 2022 junto a Sabag, Uliarte y Agustina Díaz, amiga de Brenda, quien fue sobreseída.

Que Sabag Montiel haya declarado no quiere decir que no pueda seguir haciéndolo, de hecho, en cualquier momento del debate puede pedir ampliar su indagatoria especialmente para “rebatir” cualquier cosa que puedan decir tanto Carrizo como Brenda que no coincida con su versión. Sin embargo hay que tener en cuenta que la declaración de los tres acusados no es bajo juramento de decir la verdad, es por ello que se tendrá que contrastar con toda la prueba que también deberá ser valorada.