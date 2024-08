El kirchnerismo espera la voz de Cristina para reaccionar ante Venezuela

Un leve pedido para "transparentar la elección" y un comunicado junto al resto de los sectores peronistas nucleados dentro de Unión por la Patria. Esa fue toda la reacción del kirchnerismo sobre lo que sucedió en Venezuela el domingo pasado. El silencio de la mayoría se debe a que esperan el discurso de Cristina Fernández de Kirchner este sábado en México cuando a las 15 hora argentina participe del curso internacional titulado "Realidad política y electoral de América latina" que organiza el Instituto Nacional de Formación Política de Morena (el partido gobernante). La expresidenta viajará este viernes por la noche y se quedaría en ese país hasta el miércoles próximo.

"Nadie sabe muy bien qué hacer. Entre La Cámpora que prefiere callar, Máximo que no habla con nadie y el resto del kirchnerismo que especula con el discurso de Cristina, habrá un ordenamiento el sábado. Muchas veces nos aventuramos con algo y ella sale para otro lado al leer el escenario. Todo por saber", resumió un diputado nacional del kirchnerismo que adhirió al comunicado pero prefiere no poner nombre y apellido a lo que pasa en Venezuela.

Entre los que sí hablaron estuvieron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien se refirió de manera breve a la situación: “Esperamos que esto lo resuelva el pueblo venezolano, en paz, dentro de la democracia”, planteó en conferencia de prensa. Otro fue Agustín Rossi, quien dijo estar "en la misma posición que Estados Unidos, Colombia o Brasil, a la espera de las actas". El viernes en radio Splendid, el diputado Eduardo Valdés planteó la misma situación.



A través de un comunicado que fue difundido en redes sociales, la bancada que conduce Germán Martínez reclamó “la reconstrucción del diálogo político y la plena vigencia del Estado de derecho". "El Presidente Maduro es el responsable de garantizar que el escrutinio sea transparente, con el correspondiente conteo de votos y exhibición de las actas ante veedores de las fuerzas políticas nacionales e internacionales, como paso indispensable para disipar cualquier cuestionamiento sobre el resultado de la elección”, agregaron.



Desde el Gobierno aprovecharon ese silencio para aumentar la presión y la expectativa sobre lo que pueda decir la expresidenta. El ministro del Interior, Guillermo Francos señaló: “Me llama la atención que una dirigente política como Cristina no haya hecho conocer su posición política. A lo mejor, no tiene una posición definida sobre el tema, por algo no lo está expresando”, evaluó.

Una de las primeras veces que Fernández habló contra el sistema venezolano fue en 2017 para hacer una similitud con la Argentina: "¿En Venezuela hay presos políticos? Sí. ¿Acá hay presos políticos? Yo creo que acá hay presos políticos y persecución política", agregó. Luego, en 2022 cuando el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión Maduro manifestó este su solidaridad a quien consideró la “principal centinela de la soberanía argentina” y señaló que la “ofensiva de la derecha” se desencadenó cuando aparecieron “renovados proyectos de unidad y soberanía en Nuestra América”.

“Quiero expresarte mi absoluta solidaridad en medio del fragor de este recio combate que libras contra los enemigos de tu Patria. Admiro profundamente la nobleza con la que has enfrentado semejante vendaval de injurias arrojado contra ti, dignísima heredera de Juana Azurduy y de Evita Perón”, expresó.

