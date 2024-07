Al peronismo le explotó una nueva interna por Nicolás Maduro y la crisis en Venezuela

"Es complejo". "Queremos los resultados, pero". "Hay que entender el bloqueo". "Hay que respetar la voluntad popular". Al peronismo le explotó una nueva interna en sus manos y se llama Nicolás Maduro. Tras años de apoyo explícito, el escándalo mundial por la elección del domingo dejó al espacio justicialista sin una voz cantante y con demasiados "peros" a la hora de condenar un régimen que no muestra los resultados de las urnas y persigue opositores en los pasillos judiciales y ahora en las calles.

El apoyo de las Madres de Plaza de Mayo



El apoyo explícito a Maduro comenzó días antes de la elección y posterior rebelión y represión del Estado venezolano. Fueron las Madres en un comunicado que señalaron: "Las Madres de Plaza de Mayo, desde Buenos Aires, queremos enviarle al pueblo y el gobierno bolivariano de Venezuela, nuestro más cálido saludo revolucionario en la víspera de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo 28 de julio. Estamos convencidos de que la revolución bolivariana volverá a imponerse en las urnas, del mismo modo que lo viene haciendo en las conciencias y los corazones de las mujeres y hombres de ese país que tanto queremos y que nuestra eterna presidenta Hebe de Bonafini, visitó tantas veces".

Cristina Kirchner reaparece el sábado en un foro en México



Lo sucedido el domingo cambió todo. Aunque no tanto. La expresidenta Cristina Fernández se llamó al silencio y no emitirá una mirada hasta el próximo sábado cuando participe de un foro en México. El lunes quien habló fue Andrés "El Cuervo" Larroque. “Hay que respetar el principio de autodeterminación de los pueblos, y la voluntad popular”, afirmó el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de Buenos Aires. El gobernador bonaerense, por su parte, prefirió el silencio. Más allá de Larroque, La Cámpora "se guardó". La agrupación que conduce Máximo Kirchner no dijo nada, pero negó haber apoyado el resultado, como señaló el canciller de Maduro a través de las redes sociales.

La posición de la CGT



Dentro de la CGT hubo una interna marcada. Mientras que los dirigentes de la central obrera se distanciaron de Maduro al instarlo a “garantizar los resultados de los comicios a través de los mecanismos electorales que garantizan los principios de transparencia y respeto de la soberanía popular”, tras “ponderar el libre, pacífico y soberano ejercicio del voto”, Pablo Moyano apoyó al mandatario chavista mediante la publicación en los estados de su cuenta de WhatsApp de una foto de 2020 en la que están juntos y con los dedos en V en Caracas.

Los intendentes peronistas

Entre los intendentes, el de Escobar, Ariel Sujarchuk tiró con fuerza: "Ningún dirigente que defienda la democracia puede avalar el presente de Venezuela. La falta de transparencia deja en claro un proceso electoral confuso y enrarecido. No respetar la voluntad popular no es de izquierda ni de derecha, es golpista. Acompaño a todos los que en este momento defienden los valores democráticos: la comunidad internacional debe exigir que se conozcan y se verifiquen las actas electorales para respaldar con firmeza lo que el pueblo venezolano eligió en las urnas".

Por último, más allá de los "pero" al hablar del bloqueo, Agustín Rossi, exjefe de gabinete, se pronunció en radio Splendid: "Mi opinión es coincidente con Estados Unidos, Brasil y Colombia. Hay que transparentar el resultado de la elección. Ese es el lugar de la Argentina. Pero con el presidente que tenemos todo se polariza".