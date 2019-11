El lunes se reanuda el juicio por la obra pública y será el turno de De Vido

por Cecilia Devanna

Este lunes, tras tres semanas en las que no hubo audiencias por un feriado y problemas de agenda del Tribunal, se reanudará el juicio de obra pública, el primero que tiene a la ex presidenta y actual vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, en el banquillo de los acusados. El debate está en plena ronda de indagatorias y este lunes será el turno del ex ministro de Planificación Julio De Vido, otro de los 13 acusados en el caso. En principio, no se espera que De Vido declare, pero sí debe dar ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que lleva adelante el caso, sus datos personales. Por el momento, todo indica que el ex funcionario podría hacerlo vía teleconferencia desde la cárcel, ya que está detenido desde octubre de 2017 y recientemente le fue prorrogada la prisión preventiva por otros seis meses.

Luego de De Vido será el turno de Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, quien sí tiene previsto dar su versión de los hechos.

En la causa se juzgan presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, otro de los acusados, en la provincia de Santa Cruz. Báez, De Vido y José López, quien era secretario de Obra Pública del kirchnerismo, son algunos de los que acompañan a Cristina en el banquillo de los acusados en este debate.

La vicepresidenta electa está última en la ronda de indagatorias y aún se desconoce si querrá declarar o declinará hacerlo. De todos modos, cuando sea su turno deberá presentarse en el debate, algo de lo que por ahora está exceptuada.

En el juicio, que comenzó en mayo, tras las indagatorias vendrá la etapa de declaraciones testimoniales. Todo indica que eso recién sucederá a fines de este año o tras la feria de verano. Hay pedidos 163 testigos en total. Entre quienes deberán desfilar por la Sala Amia de Comodoro Py están Alberto Fernández y los ex jefes de Gabinete Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina y Sergio Massa, así como Paula Olivetto, Margarita Stolbizer y Silvina Martínez.