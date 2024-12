El momento en el que la madre del gendarme detenido en Venezuela se quebró: "No es fácil, no puedo hablar"

La madre del gendarme argentino Nahuel Gallo, que fue detenido el 8 de diciembre en Venezuela al ingresar desde Colombia, Griselda Heredia, se quebró en vivo al expresar su angustia durante una conferencia de prensa en la que participaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el canciller Gerardo Werthein.

La madre de Gallo hizo un llamado a las autoridades venezolanas para que liberaran a su hijo, asegurando que él no cometió ninguna ilegalidad. “Es duro como mamá que lo acusen de algo que una sabe que no es así. Que el señor vea bien que en los papeles está todo legal. No hizo nada ilegal Nahuel. Pedirle por favor, que lo larguen y lo dejen venir a la Argentina”, afirmó.

Gallo fue arrestado al cruzar el Puente Internacional Simón Bolívar, con la intención de visitar a su pareja y su hijo. La detención fue comunicada oficialmente por el fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, quien lo acusó de vinculación con acciones terroristas. Sin embargo, los funcionarios argentinos rechazaron estas acusaciones, calificándolas de "invento horrible" y afirmando que Gallo es un ciudadano que viajó a Venezuela como padre.

Bullrich defendió a Gallo, enfatizando que entró al país con todos los documentos legales y cumplió con los trámites requeridos. La ministra desestimó las afirmaciones de Saab, destacando que el gendarme tenía pasajes de ida y vuelta y que su única intención era visitar a su familia. “Lo que no fue legal fue la forma en la que lo secuestraron en la frontera”, subrayó.

La madre de Gallo, por su parte, en medio de su desesperación, declaró que la familia espera su regreso y que el gendarme no es un terrorista, sino un padre que viajó para ver a su hijo. Hasta el momento, se desconoce el paradero del argentino.

“No es fácil. No puedo hablar... nunca pensé en vivir esta situación con él. Se fue por su hijito, en sus vacaciones, que merecidas las tiene”. “Si en algún momento le llega esto a mi hijo, que se quede tranquilo que la familia acá lo espera, que estamos bien y que necesitamos tenerlo con nosotros nuevamente”, agregó.

En la conferencia, se mencionó que el Gobierno argentino está llevando a cabo gestiones para asegurar la liberación de Gallo. Werthein indicó que Brasil está colaborando en las negociaciones y que se han realizado esfuerzos para brindar asistencia legal al gendarme. “Estamos trabajando en brindarles servicios legales y en terminar con esta gran falacia”, afirmó.

La situación generó tensiones en las relaciones bilaterales entre Argentina y Venezuela, que ya se encuentran deterioradas. Es que, actualmente, la embajada argentina en Caracas está bajo la custodia de Brasil.

Los funcionarios argentinos solicitaron la inmediata liberación de Gallo, insistiendo en que su detención es arbitraria e injustificada. “Queremos que Nahuel sea devuelto a la Argentina de manera inmediata”, concluyó Bullrich, mientras la familia continúa esperando noticias sobre su paradero.

