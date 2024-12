Gendarme detenido en Venezuela: Grabois le pidió a Bullrich que también lo denuncie por traición a la patria

El dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, se atribuyó el envío de la carta al gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela y respaldó el accionar del ex embajador de Caracas, Oscar Laborde, denunciado por traición a la patria por el Ministerio de Seguridad. Además, se mostró a disposición de colaborar con el Gobierno en el caso.

A través de un mensaje de X, en calidad de abogado y dirigente de Argentina Humana, argumentó que las gestiones fueron en coordinación con la familia de Gallo, y sostuvo que Laborde "colaboró, a pedido suyo, mediante sus relaciones del poder judicial de Venezuela".

"La carta fue enviada a pedido de la familia que confió en mí - abogado especializado en derecho internacional público- para que le llegue. Cumplimos nuestro objetivo", aseguró tras la denuncia por "traición a la Patria" que efectivizó el Poder Ejecutivo contra el ex diplomático y se conoció este jueves.

Horas después de que Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial de la cartera que encabeza Patricia Bullrich, responsabiliza a Laborde de "ser un colaborador de Maduro", Grabois se mostró abierto a colaborar por la situación de Nahuel Gallo y afirmó que gracias a la participación del exdiplomático "se rompió el aislamiento".

"El más elemental sentido del honor me indica solicitar a la ministra que por favor me denuncie a mi también; sería indigno de mi parte permitir que a uno hombre que intentó ayudar a causa mía se lo encause injustamente de un delito tan infame", postuló el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) .

En la misma línea, agregó: "Incluso tal vez sea el único tema en el que estoy dispuesto a colaborar con nuestras autoridades por un objetivo nacional: el resguardo de los derechos del gendarme Nahuel Gallo".

Nahuel Gallo: ¿rehén o espía?

Oscar Laborde fue denunciado por el Gobierno, que lo acusó de traición a la patria

Grabois explicó cómo fue el envío de la carta al gendarme Nahuel Gallo

"Oscar Laborde envió una carta de la familia del gendarme Nahuel Gallo mediante sus relaciones del poder judicial de Venezuela a raíz de un pedido mío. Fue una de las tantas personas que contacté para esto y el único que pudo realizar la gestión con éxito", detalló Grabois, insistiendo en remarcar que la mediación fue a través del Poder Judicial de dicho país.

También insistió en que la administración libertaria le asigne un representante jurídico al gendarme vía la diplomacia de Brasil, y sostuvo en el expresidente del Parlasur respondió a un pedido suyo e intercedió para hacerle llegar la misiva a Gallo.

"Teniendo en cuenta que finalmente las autoridades recibirán a los familiares para informarles los pasos a seguir para resolver la situación de nuestro gendarme, es posible y deseable que de aquí en más, el Gobierno Nacional asuma la representación de Nahuel y su familia; espero de corazón que el Estado cumpla sus deberes sin intención propagandística ni otro objetivo que el bienestar y el retorno de Nahuel", puntualizó.

Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela

Por su parte, el abogado evitó expresarse sobre el proceso electoral que culminó con la autoproclamación de Maduro como presidente de Venezuela, y reiteró su sintonía con la administración libertaria en la causa que involucra al Cabo Primero perteneciente al Escuadrón 27 "Uspallata".

"No me corresponde decir nada sobre circunstancias del caso ni manifestar posiciones personales sobre Venezuela. Si hablo, si adjetivo, luego no puedo ayudar. En todo caso, voy a decirlas cuando Nahuel esté en casa", prometió, y concluyó: "Sobre el gobierno argentino, tengo muchos temas para pelear con Bullrich y Werthein, etc. Este no es uno de ellos".

