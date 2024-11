Esta madrugada el Presidente le dedicó una nueva publicación al Director del portal informativo Cenital, Iván Schargrodsky en su cuenta personal de la red social X. El periodista, dijo en una entrevista en Blender que su política económica “se parece más a la de Sergio Massa” que a la que el propio Javier Milei proponía en campaña

“Este programa económico es mucho más parecido al de Massa que al de Milei”, aseguró Schargrodsky, y agregó que “el programa económico de Massa era en la primera mitad del año un ajuste fiscal con caída del salario, pero con compensaciones sectoriales y sin despidos masivos”.

Pese a esa diferenciación, Schargrodsky continuó marcando similitudes en los programas de quien fuera ministro de Economía de Alberto Fernández: “Desconozco que iba a hacer (Sergio Massa) con el tipo de cambio, pero había dicho que se iba a ir liberando con el paso del tiempo”, afirmó el periodista.

“Un año después seguimos con cepo cambiario, porque es más fácil decir que hacer”, sentenció Schargrodsky. Por otra parte, dijo que “el programa de Massa hubiera sido muy parecido al de Milei porque este es un programa con ancla fiscal, cepo y ancla cambiaria, no es un programa de dolarización y sin cepo”.

“Por suerte no pasó”, concluyó Schargrodsky.

La respuesta de Javier Milei a Iván Schargrodsky

Ante esto, el Presidente decidió responderle vía X. “Más caradura imposible”, comenzó Javier Milei, quien luego criticó la perspectiva de Schargrodsky sobre la política económica del actual gobierno, y calificó sus declaraciones como "estupideces".

El tuit de Javier Milei contra Iván Schargrodsky

Según el mandatario, "Massa nunca propuso un ajuste mientras yo hacía campaña con una motosierra". En un tono confrontativo, Milei reforzó la idea de que su propuesta de ajuste y recortes drásticos, simbolizada por la motosierra, no tiene comparación con la estrategia del exministro de Economía y candidato a presidente Sergio Massa. Desde su campaña, Milei promovió una política de reducción del gasto público y achicamiento del Estado como solución al déficit fiscal que afecta a Argentina.

Para cerrar su mensaje, Milei agregó que “obvio que si no entienden esto, no tiene sentido tratar de explicarles lo realizado desde el Banco Central”. Con estas palabras se pone de manifiesto la frustración del Presidente hacia quienes, según él, no comprenden la naturaleza de las decisiones económicas impulsadas por el Ejecutivo Nacional.

La réplica de Schargrodsky: "Estaba durmiendo"

En la mañana de este jueves, el periodista le respondió al jefe de Estado con una ironía sobre los particulares horarios en los que Milei suele dedicarse a las redes sociales, aunque advirtió que no replicaría a "las agresiones".

"Hola, Presidente, perdón la demora, pero a las 3 de la mañana estaba durmiendo y recién termino de hacerle el desayuno a mi hijo. De todas formas tengo una estricta política de no responderle las agresiones. Si en algún momento logra la seguridad de poder conversar en otros términos con mucho gusto lo espero en Cenital. Un fuerte abrazo y buen viaje", escribió Schargrodsky.

