El plan B para Kicillof: un crédito puente de bancos que evite el default

por Mirta Fernandez

La provincia de Buenos Aires tiene un plan B para la deuda: algunos fondos y bancos le ofrecieron asistencia en caso de no alcanzar finalmente el aval del 75% de los acreedores que necesita para postergar al 1º de mayo el pago de US$ 250 millones de capital del bono BP 21 que vence el domingo 26 de enero. Esa opción, que trascendió en el mercado, consiste en otorgarle al distrito bonaerense un préstamo puente, lo que permitiría no caer en default, y a la vez evitar recurrir al auxilio de la Nación, y que no haya un efecto cadena donde otras provincias con problemas financieros reclamen también ayuda. El gobierno bonaerense apuesta a lograr el umbral del 75%, aunque en el mercado no ven “incentivos” para que los acreedores acepten.

Nery Persichini, de GMa Capital, evaluó que para tener el aval del 75% “PBA debería dar indicios de un plan, algo que hoy brilla por su ausencia, y/o esbozos de una nueva propuesta que sirvan como ‘endulzante’”. Diego Martínez Burzaco, de MB Inversiones, concordó en que “no se observa ningún incentivo para que los tenedores del bono acepten aplazar el pago sin ningún tipo de plan, ni certeza de que la Provincia va a pagar en mayo”.

Así, la gran incógnita es qué pasos seguirá si no lo obtiene. Los analistas plantean que la estrategia de ambas partes es jugar “al límite” pero advierten que los efectos colaterales de un default no le convienen a la Provincia, pero tampoco a la Nación porque complicaría la reestructuración de su deuda, ni a los acreedores porque caerá más el precio de los bonos. “Caer en cesación de pagos por un monto tan chico sería el default más estúpido del universo”, razona un referente del sistema financiero.

Paula Gandara, de Adcap, señaló: “Entendemos que varios fondos le ofrecieron a la Provincia préstamos puente que le permitirán compartir el pago” de los US$ 250 millones. Cree que “el default no ocurrirá porque no le conviene a nadie” y debe haber “un plan B, pero por estrategia no lo dicen”. Nicolás Chiesa, director de PPI, coincidió en que “sería muy raro que no paguen y complicar la reestructuración soberana porque el importe no es grande, ambos lados tironean hasta el límite pero en algún momento va a haber un acuerdo”.

Para el financista Christian Buteler “sería extraño que dejen caer a la Provincia por un monto chico, opciones para pagar tiene, le puede prestar el Banco Provincia (Bapro), buscar en el mercado colocar deuda en pesos como hizo la Nación, o como salió Chaco, son decisiones que tienen su costo político, pero más costoso es el default”.

Para Miguel Zielonka, de Econviews, “lo que está haciendo la Provincia es una estrategia de negociación porque US$ 250 millones los puede conseguir independientemente de la Nación”, aunque él ve como “escenario más probable que la Provincia no pague pero que tampoco los bonistas ejecuten la cláusula de aceleración de pagos”.

En este contexto, fuentes del mercado y del propio gabinete nacional mencionaron que una de las opciones que se está trabajando con “mucho cuidado” es la conformación de un grupo de bancos que operarían en forma conjunta con el Bapro.

El objetivo es integrar un “fondo especial” para atender vencimientos por lo menos de este año, y darle un poco de “aire” a la gestión de Kicillof . Las fuentes aseguran que con ese fondo especial, cuyo monto aún no está definido pero sería superior a US$ 1.000 millones, la provincia de Buenos Aires ganaría tiempo en sus negociaciones con los acreedores.

Fuentes del Bapro descartaron la opción del préstamo. “La Provincia sigue trabajando en la negociación con acreedores”, indicaron.

Buitres. Chiesa alertó que si entra en default, impactará en la negociación de la deuda nacional. Después de la decisión de buscar patear el pago “se desplomó tanto la deuda provincial como soberana”.

“Hoy los bonos se están negociando en niveles de 42%-45% y el gran problema es que si la Provincia declara default y caen a la zona de 30%, eso puede generar que los fondos real money se vean obligados a vender su posición en Argentina y los que compren sean los fondos buitre, que son con los que el gobierno no quiere lidiar porque la negociación es más dura, hay abogados de por medio que la siguen hasta las últimas consecuencias”.