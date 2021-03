El Presidente pidió unidad a empresarios y sindicalistas

Al término de la primera reunión de trabajo del Consejo Económico y Social, el presidente Alberto Fernández hizo ayer un llamado a la unidad de empresarios y gremialistas para “construir” el futuro del país, al tiempo que pidió poner todos los esfuerzos en resolver la pobreza.

“Unirnos no quiere decir que todos pensemos igual, sino que seamos capaces de construir en conjunto el país que nos merecemos. Obviamente que no voy a estar de acuerdo con muchos y habrá muchos a los que no les gusta lo que digo y lo respeto”, puntualizó desde Parque Norte, donde se habían congregado los 25 integrantes del Consejo, entre ellos académicos, sindicalistas y empresarios.

El presidente remarcó que le infunde “mucho aliento” el resumen de la reunión mantenida ayer,que calificó como un “gran primer paso”. Además, pidió ayer a los participantes que dejen las peleas para concentrarse en resolver la pobreza y vivir en un país con “mejores instituciones”. “Les pido que hoy más que nunca nos demos cuenta de la importancia que tiene dejar de pelearnos por cosas secundarias. Que no nos pierdan las discusiones innecesarias”, remarcó el jefe de Estado.

Al referirse a la pobreza, que según la Cepal alcanza al 38% de la población, consideró: “Allí está nuestro deber. Primero los últimos”.

“Siento que me ha tocado caminar empedrado, pero veo el sol, veo el horizonte”, indicó el jefe de Estado. “Los que eligieron un camino en el que en fondo hay un sol que asoma, me alegra porque están viendo esperanza. Los que eligieron un camino en el que son muchos los que van marchando, me alegra porque todos debemos trabajar a la par y marchar juntos”, agregó. “Aquí nadie se salva solo. Nos salvamos juntos o sufriremos como estuvimos sufriendo este tiempo. No tiene mucho sentido”, evaluó.

Para el mandatario, el “secreto” del Consejo Económico y Social es que los diferentes sectores trabajen “juntos para ejercitar la musculatura argentina para que funcione”. Los consejeros participaron de “una dinámica colaborativa para favorecer el encuentro y afianzar lazos de confianza mutua”, remarcó el Gobierno en un comunicado. Los ejes de trabajo fueron “Democracia Innovadora”, “Ecología Integral y Desarrollo Sostenible” y “Comunidad de Cuidado y Seguridad Alimentaria Educación y Trabajos del Futuro”.

Construcción. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que el Gobierno está “a favor de que las empresas ganen plata”, pero “no de que se aviven o terminen perjudicando a otros sectores”, en un mensaje dirigido al sector de la construcción, con el que el Gobierno se reunió el jueves. “Nos comentaban que si bien las fábricas abastecen determinados insumos a un precio que no está desalineado respecto de la inflación, en la cadena comercial el corralón termina vendiéndolo a cualquier cosa”.

En los últimos meses se reactivó la construcción, pero también se reportó desabastecimiento de materiales. Los precios de los insumos subieron fuertemente por una demanda creciente provocada por la expectativa de devaluación y el aprovechamiento de la brecha cambiaria para construir. “Se lo dolariza y se lo vende al dólar paralelo”, apuntó el titular de la cartera productiva, quien sostuvo que ese tipo de mecanismos constituye una “avivada.

Una gran parte de la industria -proveedora de esos insumos- no trabajaba al 100% por los protocolos sanitarios. La Secretaría de Comercio Interior intimó a fin de año a las empresas del sector por desabastecimiento.

En la reunión, el equipo económico alertó a los empresarios de la construcción que detectó “aumentos desmedidos” en el costo de los insumos y acordó con las cámaras un monitoreo de los precios.

Diálogo