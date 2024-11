El PRO, duro: “Se juega a favor de los corruptos”

La doblemente fallida sesión en Diputados para intentar dar media sanción al proyecto de Ficha Limpia hizo volar por los aires algunos acuerdos que parecía compartir el oficialismo con algunos de sus aliados, aunque fue el propio presidente Javier Milei quien tomó las riendas para evitar que el asunto pase a mayores.

La diputada del PRO Silvia Lospennatto, una de las primeras impulsoras del tema, se mostró visiblemente enojada durante la fracasada reunión del jueves a la mañana precisamente porque muchos de los que le habían prometido estar sentados en el recinto, no lo hicieron. Entre ellos figuraron ocho diputados de LLA, además de tres integrantes de su propio bloque.

En ese contexto, Lospennatto recibió ayer una llamada de Milei en la que el Presidente le expresó que está de acuerdo con Ficha Limpia aunque con algunos matices. “Me dijo que quería trabajar junto a un proyecto de Ficha Limpia, que él apoyaba la iniciativa, algo que ya sabíamos porque lo expresó en marzo. Mencionó un tema técnico sobre los gobernadores y las justicias provinciales. Veremos de qué se trata”, manifestó con desconfianza la diputada en radio Rivadavia.

La actitud de Lospennatto tiene que ver con que la oportunidad para realizar algún cambio con vigencia electoral para 2025 está prácticamente agotada, además de que el asunto tiene ínfimas chances de ser aprobado en el Senado en el mismo período de tiempo.

Horas más tarde se conoció un comunicado del PRO en el que ratificó su posición y buscó despegarse de cualquier negociación con LLA para sacar un proyecto “light”.

El argumento de LLA para frenar el proyecto actual es que hay que tener en cuenta que puede haber justicias provinciales que responden a feudos territoriales que podrían “inventar” denuncias contra eventuales candidatos y dejarlos fuera de carrera. Lo curioso es que esa explicación no había sido presentada durante el debate en comisión y no había habido expresiones del oficialismo en ese sentido.

“Yo estoy convencido de que con dirigentes corruptos no hay ningún futuro”, fue la reflexión que lanzó el propio Mauricio Macri al fallar la sesión del jueves. El destinatario obvio es el kirchnerismo, quien rechazó con todas sus herramientas el proyecto que podría complicar a Cristina Kirchner en una posible candidatura para 2025, pero también hubo un mensaje para los diputados de otros sectores que impidieron que con el PRO a la cabeza se llegara al quórum. Entre ellos hubo tres propios, entre comillas, porque no jugaron junto al bloque. Uno de ellos fue Aníbal Tortoriello, un diputado de Río Negro que ya amenazó con dejar el PRO y que se ausentó por segunda vez. Los otros dos fueron Gabriel Chumpitaz y José Nuñez, más cercanos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo que alimenta aún más suspicacias sobre la propia interna amarilla.

Por afuera de la alianza LLA y PRO, el resto de los espacios que estuvieron a favor de la iniciativa desacreditaron por completo cualquier movida del Gobierno para tratar de salvar el proyecto. “¿En serio Silvia Lospennato vas a ser parte de otra maniobra de Milei para lavarse la cara? ¿Vas a poner una cláusula especial aclarando que no aplica para Cristina?”, se preguntó el diputado de Democracia para Siempre Fernando Carbajal. El formoseño, exjuez, comparte el bloque con Pablo Juliano, quien también le reprochó a Milei: “Presidente, usted jugó un rato con el PRO y radicales con peluca y un rato con el kirchnerismo. Pero eso no me preocupa porque nosotros estuvimos siempre del mismo lado denunciándolo”, remarcó. La Coalición Cívica también se mostró visiblemente molesta con la estrategia oscilante del oficialismo y fue Juan Manuel López, jefe del bloque, quien le enrostró a Milei que “jugó para todos lados, un poquito con Ficha Limpia y otro tanto con Cristina Kirchner”.

La acusación sobre un supuesto pacto tiene un primer objetivo del oficialismo por intentar cubrir las dos vacantes que tiene en la Corte y que no puede hacerlo sin el mayor bloque en el Senado, y en lo doméstico apunta a poder confirmar la presidencia de la Cámara de Diputados en manos de Martín Menem, frente a cualquier inesperada actitud de un PRO enojado.

“El Gobierno decidió estar del otro lado”

El PRO a nivel nacional salió ayer a ratificar su defensa del proyecto original de Ficha Limpia y dejó claro su malestar con LLA.

“Mientras los diputados del PRO cumplieron con el mandato que nos dieron nuestros votantes, el Gobierno decidió estar del otro lado”.

A través de un comunicado que se conoció a última hora de ayer, el PRO salió a ratificar así su postura. La próxima reunión de bloque será el martes a las 18, confirmaron fuentes partidarias, en donde también deberán debatir cuál será su posición respecto de la reelección de Martín Menem.

“Tenemos una enorme responsabilidad institucional que honraremos. No vamos a callar cuando se juega a favor de los corruptos”, señalaron desde el partido aliado al Gobierno que parece haber entrado en cierto impasse.

Asimismo, manifestaron: “Creemos y estamos convencidos de que un país diferente se hace tomando grandes decisiones que conlleven cambios en serio que la sociedad viene demandando hace muchos años. Eso es Ficha Limpia y es, junto a millones de argentinos, una pelea que compartimos”.

Lo cierto es que ayer fue el último día hábil de sesiones ordinarias, por lo que cualquier tema que se pretenda tratar de aquí hasta el último día de febrero deberá ser explícitamente convocado por el Gobierno a través de un pedido de sesiones extraordinarias que no se conocería hasta después de la confirmación de Menem como jefe de la Cámara baja.

El Senado, en tanto, tiene esa instancia de confirmación de autoridades recién en la última semana de febrero.