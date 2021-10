El sanitarista Rachid se enfrentó a Ernesto Tenembaum: “Te está saltando la térmica”

Jorge Rachid, médico sanitarista asesor del gobernador Axel Kicillof, dialogó con Ernesto Tenembaum sobre las vacunas, luego del fuerte cruce que había tenido con la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). El periodista le consultó por las negociaciones con Pfizer y el funcionario de inmediato se puso a la defensiva: “Obviamente no aceptamos ¿Le parece mal Ernesto?”

El conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? De radio Con Vos le consultó sobre el supuesto pedido de recursos naturales a cambio de vacunas y le anticipó: “Me parece que no estuvo comprobado”. Ante esto Rachid le aseguró que esto fue así y lo mandó a googlear el acuerdo que hizo la misma empresa con Brasil.

Asesor de Kicillof contra la Sociedad de Pediatría: “Hay que mandarlos al carajo”

“Pero eso no tiene nada que ver con los glaciares como dijo usted”, le señaló Tenembaum y el sanitarista le apuntó: “Al que le está saltando la térmica es a usted”. “En las charlas pidieron los glaciares y los pozos petroleros, no estaba escrito. En el momento que pedían los glaciares, en Chicago se empezaba a cotizar el agua dulce en los contratos a futuro. El acuífero guaraní, en la parte de Brasil, se privatizó. En este mundo capitalista, brutal, inhumano y violento la Argentina tiene que levantar todos los resguardos posibles para no ser avasallada, nada más”, explicó Rachid.

“Pero usted no puede caer en situaciones equívocas o raras. Si alguien dice que Pfizer pidió los pozos petroleros, tiene que tener alguna evidencia”, insistió el Tenembaum. “La evidencia son mis fuentes de esa reunión con Pfizer”, contestó el asesor y agregó: “Por qué yo tengo que tener evidencia y cuando usted mismo habla no tiene que tener ninguna evidencia”.

“Pero yo se lo pregunté a Axel Kicillof y a Nicolás Kreplak y dijeron que no les constaba”, siguió el periodista. A medida que la entrevista seguía girando en esas supuestas condiciones abusivas de Pfizer, la conversación iba siendo más chicanera y menos informativa. “No me corrás con eso, Ernesto. Te está saltando la térmica. Yo dije ‘bienes soberanos’. Recursos glaciares, petroleros y pesqueros”, aclaró Rachid para ir cerrando el tema, pero el periodista la siguió.

“Si un periodista me trae esta información no es que no se la publico, lo mando a TEA (Taller Escuela Agencia) de vuelta, lo mando a estudiar de nuevo”, dijo con sorna el conductor. “Yo no soy periodista, soy un sanitarista que hace política. Y soy además alguien que pretende defender los intereses soberanos del pueblo”, concluyó el sanitarista.



RB/FL