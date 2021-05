El sobrino de Reutemann dijo que su tío está recuperándose y "no quiere hablar con nadie"

La salud y el estado psicológico de Carlos Alberto Reutemann sumó un nuevo capítulo con el testimonio de su sobrino, Federico, diputado provincial. Para llevarle tranquilidad a su prima, Cora, quien denunció ayer que la actual esposa del exgobernador lo tenía practicamente aislado de todos, fue hasta la casa y pudo verlo. El "Lole Reutemann está bien. No se siente de la mejor manera y no quiere hablar con nadie", aseguró el hijo del hermano mayor del ex piloto de Fórmula 1 en un audio para América Noticias.



Cora había denunciado públicamente a Verónica Ghio, la actual esposa de Lole, de no responder ningún mensaje. La interna explotó cuando sus hijas llegaron a Santa Fe y lo trasladaron al Sanatorio Del Parque. Luego, desde el 21 de mayo, día que fue dado de alta de la Clínica, no respondió ningún mensaje ni siquiera atendió a nadie que fuera a golpear la puerta de la casa.

Quién es quién en el clan Reutemann

"Hola Daniel, buenas tardes. Acabo de salir de la casa de Carlos Reutemann. Son las 18.35hs. Lo pude ver. Está en recuperación de su post operatorio. Con un masajista y tratando de ponerse bien. Pude hablar con mis primas para que se queden tranquilas. Ahora a esperar que se componga y de esta manera solucionar este conflicto que se dio. No tiene ganas de atender a nadie porque no se siente bien. No solamente a sus hijas sino a ninguno y es por esto que se dio esta situación. Un fuerte abrazo y a tu disposición", dijo Federico Reutemann.

Escándalo en la familia Reutemann: las hijas del Lole acusan a su esposa por no poder verlo

"Lamentablemente tengo que hacer un Twitter porque NO tengo noticias de mi papá desde que salió del Sanatorio, no responde su celular, no atiende en la puerta y Verónica Ghio nos bloqueó a mi hermana y a mí", sorprendió. Y luego sentenció: "Espero noticias cuanto antes y de no ser así iniciaré acciones penales".

Luego, una vez instalado el asunto, decidió borrar los comentarios y le agradeció por esa misma red social a su primo: "Gracias @FedericoReutem1 por insistir y mantenernos informadas de cómo está papá Le deseamos una pronta recuperación".

RI/FL