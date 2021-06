Vicepresidente del PRO: “El kirchnerismo se cree una casta superior al resto de los argentinos”

A fines de 2007, cuando tenía apenas 20 años, Federico Angelini llegó a Buenos Aires desde Santa Fe a hacerse cargo de un área nueva: la UGIS, un organismo encargado de la emergencia en villas. Desde ese lugar comenzó a trabajar políticamente desde el territorio y armó un vínculo con buena parte de la cúpula del PRO.

Años después, fue uno de los armadores de Miguel del Sel, diputado provincial y presidente del partido en la provincia lo que lo llevó a codearse con Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Desde la renovación partidaria se transformó en vicepresidente del PRO nacional. En una entrevista con PERFIL traza un duro panorama político y critica al Gobierno por el manejo de la pandemia.

¿Qué opina de la denuncia de Patricia Bullrich sobre Pfizer?

Lo más importante es que Argentina era uno de los cinco países que tenían prioridad, donde se probaron las vacunas, habiendo tenido la posibilidad de traer 14 millones de vacunas, hoy el país no tiene Pfizer a disposición para salvar vidas. Ese es el dato concreto por el cual el presidente y sus funcionarios deberían dar explicaciones. No tengo pruebas pero habrá una oportunidad si el presidente avanza en las denuncias que hizo, tipo barra brava, para que la justicia investigue por qué la Argentina no pudo acceder a esas vacunas.

¿Cree que hubo coimas?

El hecho concreto es que no se ha podido llegar a un acuerdo. Genera dudas, al no tener pruebas no puedo hacer la denuncia, pero sin dudas algo raro pasó. No sorprendería que hayan pedido un intermediario como pata local, algo que ocurrió con Astrazeneca. No dieron ninguna explicación certera sobre Pfizer.

¿Por qué pidió el juicio político a Santiago Cafiero?

A Cafiero le pedí el juicio político por incumplimiento de deberes de funcionario público. La Constitución nacional dice que el jefe de gabinete tiene que brindar un informe frecuentemente a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores y hace 300 días que no asiste a Diputados. Nadie está por arriba de la Constitución, pero el kirchnerismo se cree que está arriba del resto. Pero ellos se creen que están por arriba: dicen que son estratégicos, se creen una casta superior al resto de los argentinos.

Cafiero planteó que ahora le tocaba ir al Senado y luego irá a Diputados. Incluso Marcos Peña no fue muy seguido los últimos dos años

Si algo que hacía Marcos Peña era, bien o mal, concurrir al Congreso y dar ese debate. Insisto: hace 300 días que no viene a la Cámara de Diputados, no puede decir que va a otro lugar, tiene que venir.

¿Cómo se ubica en las tensiones internas dentro de JxC?

Somos un equipo, y dentro de un equipo puede haber discusiones y diferencias. Lo mismo que puede pasar con amigos, la familia o el trabajo. Y más discusión donde se administra poder. Pero en un equipo está el 2 que raspa, el 5 que mueve la jugada y el 9 que hace el gol. Lo importante es que todos entendemos qué rol juega cada uno, por eso no hay quiebres importantes. Creo que la Argentina necesita acuerdos, pero es muy difícil acordar con un Gobierno que un día te dice algo y a las 48 horas dice otra cosa. El presidente termina no teniendo autoridad.

¿No cree que Patricia Bullrich tensiona demasiado a veces?

Patricia yendo al frente constantemente, y podemos discutir si la forma es la mejor, ha podido lograr un apoyo de parte de la gente. Hay que tener en cuenta quién está enfrente: un espacio político que hace cualquier cosa para que todo el tiempo se le eche la culpa a la oposición. Llegaron a echarnos la culpa de la crisis sanitaria. A ese nivel.

¿No incomoda a Larreta y al sector moderado?

Enfrente está un Gobierno que frente al fracaso en lo económico, en la lucha contra la pandemia y en lo educativo, lo único que encuentra es ver de qué manera puede confrontar. Tenemos dirigentes que creen que no hay que dejarse pasar por encima. Si el kirchnerismo tuviera la actitud de convocarnos, y no solo por la foto, para trabajar en serio para discutir cómo salir de la segunda ola, yo soy el primero en sentarme en la mesa. Y la mayoría de JxC estaría.

¿El año pasado con la pandemia el PRO perdió tiempo en su estrategia territorial y de sumar dirigentes?

La pandemia dificultó muchos aspectos de la construcción electoral de 2020. Pero también la tecnología ayudó y hubo una gran renovación dirigencial en la mayoría de los distritos. Vamos a tener una gran elección este año. Pero ya mantener unido a JxC es una novedad, es la primera vez que le pasa al kirchnerismo, durante 12 años hizo lo que quiso con las instituciones y gracias a que hoy hay unidad en la oposición no pueden llegar a los 2/3 en el Senado y la mayoría en Diputados. Eso lleva a que estén preocupados.

¿Este año y medio el Frente de Todos intentó dividir a la oposición?

Sin dudas, todo el tiempo intentan quebrar el bloque de diputados y el de senadores de JxC. Y no lo ha logrado. Seguimos trabajando juntos, aunque hay discusiones y distintas formas de hacer las cosas. Pero siempre al final del camino se tiende a la unidad.

¿Macri debería ser candidato este año?

Mauricio está en una posición superadora a una candidatura y le hace bien al espacio. Que esté por encima de un interés personal y que sirva para acompañar la construcción de una alternativa de cara al 2023. No hay nadie que tenga tanta experiencia como él para eso.

Pero no cierra la puerta del 2023…

Tiene mucho que aportar. En la Argentina dos o tres años es una eternidad. En esta elección puede aportar desde el aprendizaje. No conozco ningún ex presidente que haya hecho una autocrítica así. No vamos a ganar las elecciones por construir una opción que genera esperanza, no es solo ganarle al kirchnerismo.

¿Vidal debería ser candidata?

Sí, lo tiene que decidir ella, pero debería ser candidata en la provincia de Buenos Aires, que es vital para ponerle un freno al kirchnerismo.

¿Y Bullrich en la Ciudad?

Sí, sería una buena combinación. Ahora, quien tiene más responsabilidad para decidir quién encabeza en la Ciudad es el jefe de Gobierno, como jefe del distrito.

¿En Santa Fe quién debería encabezar la boleta de senadores?

Estoy convencido que tiene que haber senadores que defiendan más a la provincia de Santa Fe. Ni el gobernador ni los senadores defendieron a la provincia, ni con la hidrovía, tampoco con la ley de biocombustibles ni en el tema del campo. Santa Fe aporta el 50% de lo que exporta la Argentina. Por eso, el golpe que le generó el cierre de exportaciones de carne y el gobernador Perotti solo puso un tweet. Es increíble: su única reacción fue un mensaje de Twitter.

¿Miguel del Sel puede volver?

Miguel está muy comprometido con Macri, con Larreta, tiene buena relación con Bullrich, aunque no sea con una candidatura tiene mucho para aportar. Él tiene las puertas abiertas para hacer lo que quiera pero no cree que sea el tiempo de una candidatura.

¿JxC puede ir a un acuerdo con el socialismo de Santa Fe?

Con Miguel Liscfhitz tenía una excelente relación, más allá de la política. Almuerzos, cenas, cafés. Creíamos que había un espacio para trabajar juntos en Santa Fe y también a nivel nacional. Cuando el kirchnerismo empieza a tomar decisiones que afectan en lo económico e institucional a Santa Fe los acuerdos ya son más amplios. El kirchnerismo pasa por encima las instituciones del país, te cambia el himno sin darte cuenta, por eso los marcos de acuerdo tienen que ser más amplios.

¿Cuánto hay de grupo de autoayuda en los Whatsapp de diputados del PRO?

Muchas veces aparecen discusiones en los que hay que ver el contexto global. Por ejemplo, con las sesiones virtuales: la gente quería que el Congreso funcione. Hay veces que tenemos que estar más en sintonía con lo que pase en la calle más que en los grupos de Whatsapp, tenemos que tener empatía con lo que pase con la gente.

En Diputados, ¿qué opina del rol de José Luis Ramón, el diputado de Mendoza que avala la reforma del Ministerio Público Fiscal?

Él entró diciendo que no quería ser funcional ni al kirchnerismo ni al macrismo y terminó siendo 100% funcional al kirchnerismo. Ramón traicionó a los argentinos y a los mendocinos, por eso hoy el kirchnerismo quiere avanzar con la reforma del ministerio Público con su apoyo.

¿Cómo define al Gobierno nacional? ¿Cree que hay ineficiencia o corrupción?

Sin dudas el Gobierno de Néstor Kirchner y luego el de Cristina Kirchner fue corrupto. Todas las causas avanzadas en la justicia se pueden ver. En este Gobierno no tengo pruebas para decir que son corruptos pero sí puedo decir que son ineficaces en la lucha contra la pandemia, no han tenido capacidad mínima de diálogo ni en la emergencia para llegar a acuerdos ante la triste situación que vivimos.

¿Quién tiene el poder en el Frente de Todos?

Gobierna Cristina Kirchner y La Cámpora. El presidente dice una cosa y a las 48 horas dice otra. Eso hace imposible generar un diálogo.