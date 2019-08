José Luis Espert cerró su campaña con una suelta de globos contra Macri y los K

José Luis Espert cerró su campaña presidencial este jueves 8 de agosto junto a su compañero de fórmula Luis Rosales para las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), en un acto frente a Casa Rosada, con una suelta de globos para decirle "chau al kirchnerismo y al macrismo".

Según explicó el precandidato del Frente Despertar ante la prensa en la Plaza Almirante Brown, los globos negros representaban al espacio representado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, mientras que los amarillos eran el símbolo de Mauricio Macri y Juntos por el Cambio. "Le decimos chau a la vieja política", sostuvo el economista liberal durante su último acto proselitista, acompañado de un grupo de alrededor de veinte personas.

"Nuestro principal opositor no es ni Macri, ni Cristina. La vieja política no es es solo el kirchnerismo, que fue el peor gobierno de la historia de la democracia, Macri también es la vieja política. Fíjense si no dónde nos ha dejado: con una gran recesión económica, una crisis, otro vez un acuerdo con el Fondo Monetario y casi cuatro millones de compatriotas adicionales bajo la línea de la pobreza", expresó Espert.

Consultado por su opinión por su rol en estas elecciones y "el voto útil", el postulante sostuvo que "el único voto útil es el nuestro, porque tenemos las ideas muy claras de lo que tenemos que hacer en Argentina. Todo lo que proponemos ha triunfado en el mundo, pero ningún candidato se anima a hacerlo", aseguró.

El candidato del liberalismo aclaró que en su plataforma no tienen promesas de campaña, sino “medidas concretas”. “No prometemos nada, simplemente decimos que si hacemos las medidas que tenemos pensado hacer, vamos a estar mejor”, consideró. Entre las propuestas, recuperó "la apertura al comercio y una legislación laboral que promueva el empleo".

En términos de seguridad, Espert dijo que “tenemos que darle todo el apoyo al policía que tira para defenderse de los delincuentes”. En materia educativa, se mostró a favor de una “limitación del derecho de huelga”. “Lo que es sagrado es el derecho del chico a educarse, y eso lo vamos a extender a la aeronavegación: no puede ser que la gente quede varada por un conjunto de dementes que deciden hacer paro”, sostuvo.

"Esta primera etapa de la campaña ha sido muy exitosa, hemos logrado imponer en la agenda de la discusión de campaña las ideas del liberalismo y el sentido común", destacó durante su mensaje ante los militantes de su espacio. Respecto de la fiscalización de este domingo 11 de agosto, dijo que el Frente Despertar

no cuenta con fiscales en todas las mesas del país, pero manifestó que "la principal responsabilidad de fiscalización es del Gobierno".

A.G./F.F.