Claudio Mardones advirtió que la boleta única papel no permitirá votar una lista completa

El periodista de política, Claudio Mardones, analizó en Longobardi, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) los pormenores de los preparativos para las elecciones nacionales del 26 de octubre, que se harán por primera vez con boleta única de papel. Además advirtió sobre las demoras del gobierno para organizar el despliegue para los comicios. “El Gobierno tiene retrasadas las licitaciones, está perdiendo el tiempo y corre el cronómetro”, señaló.

Estamos en una semana donde el escenario político está concentrado en la previa de lo que sucederá mañana. A las cinco de la mañana, hora Argentina, diez de la mañana en Roma: las exequias de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Su entierro en el Vaticano.

Pero la política argentina sigue teniendo definiciones, aunque muchas han quedado solapadas. Bueno, están los preparativos de las elecciones y este es un tema que podríamos decir, en este caso específico: habemus boleta, habemus boleta única de papel.

Porque en medio de todo este tráfico informativo, con el foco puesto en Roma esta semana, la Cámara Nacional Electoral oficializó el diseño de la boleta única de papel que se va a utilizar el próximo 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales. Posiblemente las últimas de este año, en donde se estrenará por primera vez la boleta única de papel en todos los distritos de todo nuestro país, con este nuevo instrumento de votación.

Un nuevo instrumento de votación que, recordemos, tiene algunas particularidades. No son como las otras boletas únicas de papel que se han utilizado en distritos como Santa Fe, como Córdoba. En este caso, en primer lugar, no podrá ser utilizado el tilde para la lista completa. No se verán todos los candidatos. Y además, en ese contexto, tampoco habrá posibilidad de acceder a toda la lista salvo cuando llegue el momento de ingresar al cuarto oscuro.

¿Por qué menciono esto? Ya se conoce el facsímil. Ya está la primera imagen disponible para poder conocer cómo va a ser el diseño de la boleta. Y el camino que queda en el cronograma es que todavía queda una audiencia pública para revisar esa boleta, y todavía quedan algunos detalles para poder avanzar.

Lo que sí queda claro es que, en este contexto, acá hay un tema, y tiene que ver con la organización de los comicios. Es que todavía el Gobierno Nacional no ha convocado a las licitaciones necesarias para la compra de sobres, para la compra de urnas.

Muchos y muchas se van a encontrar el 26 de octubre con este diseño. Claro, en este caso hay nombres de fantasía, pero este va a ser el diseño. Una boleta en donde van a estar todas las fuerzas políticas, en donde van a estar las dos categorías: tanto la categoría para senadores nacionales como para diputados nacionales.

Recordemos que, en el caso de senadores nacionales, las provincias que eligen, eligen a tres bancas en el Senado. Se podrán ver en la boleta a dos de los tres candidatos. Y luego vendrá la parte correspondiente para la categoría de diputados nacionales. Ahí podrán verse solamente los cinco primeros diputados de la lista.

¿Qué es lo que falta, a diferencia de quienes ya han utilizado la boleta única de papel para elecciones provinciales? Bueno, lo que falta es el tilde para la lista completa. A diferencia de lo que ha pasado en otros distritos, la boleta que sancionó el Congreso de la Nación y que promulgó el presidente Javier Milei no tiene posibilidad de votar la lista completa de una determinada fuerza política. Así que este es un dato.

¿Por qué lo menciono? Porque la utilización de un nuevo instrumento electoral implica capacitación. Implica también, además, una organización logística monumental.

Bueno, ¿qué es lo que nos han dicho en el Gobierno Nacional? Que sí, que efectivamente hubo una convocatoria a licitaciones en enero. Licitaciones en enero, cuando el cronograma electoral todavía tenía por delante las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de agosto.

Lo cierto es que después, durante extraordinarias, el Congreso suspendió las PASO. Y eso, dicen en el Gobierno, los obligó a suspender las licitaciones.

Hay una traba también legal. La traba legal es que podría cambiarse el contrato, siempre y cuando el monto total del contrato no implicara un cambio superior al 35 %. Bueno, en este caso es una elección menos, por lo tanto los contratos cambiaron.

Sin embargo, en la Justicia, no. En la Cámara Nacional Electoral, Marcelo, porque ahí son muy cuidadosos, y especialmente en año electoral no dicen mucho, pero hay que decirlo. Hubo un conciliábulo en La Plata hace dos semanas. Un encuentro de jueces federales con competencia electoral, en un evento organizado por el juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla.

Todos con mucho cuidado. Decana fue María Romilda Servini,también jueza federal, quizás la más experimentada de Comodoro Py, también con competencia electoral. Todo con mucho protocolo, pero por lo bajo la queja fue: el Gobierno tiene retrasadas las licitaciones, está perdiendo el tiempo y corre el cronómetro.

Así que esas quejas forman parte de la gran duda: ¿en qué momento el Gobierno Nacional va a convocar las cuatro o cinco licitaciones que son claves para garantizar estas elecciones?

Bueno, todo eso todavía está en veremos. Ante nuestras consultas, en la Casa Rosada dicen: “se van a publicar dentro de poco, están en marcha”, pero todavía no se han publicado.

Pero también otros creen que el otro planteo tiene que ver con la distribución de los fondos. No solamente para la organización de las elecciones, y para lo que es, para algunos jugadores del negocio electoral, un tema muy importante: falta todavía la transmisión de los datos.

Por lo pronto, lo más rupestre sigue sin definiciones. Y en ese contexto, sí: ya tenemos el diseño de la boleta única de papel que se utilizará el 26 de octubre.

Habemus boleta, pero todavía no hay presupuesto ni licitaciones.

MC/ff