Canciller brasileño sobre la victoria del kirchnerismo: "Las fuerzas del mal lo están celebrando"

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, aseguró este lunes que las "fuerzas del mal" están festejando el resultado electoral en Argentina, en referencia al triunfo del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.

“Las fuerzas del mal lo están celebrando”, expresó el canciller en su cuenta de Twitter; “las fuerzas de la democracia lo están lamentando por Argentina, por el Mercosur y por toda América del Sur, pero Brasil continuará enteramente del lado de la libertad y de la integración abierta”.

​Araújo dijo que no hay "mucha ilusión" de que el "Fernández-kirchnerismo" vaya a ser diferente del kirchenirsmo clásico, y que las señales son las "peores posibles". El ministro de Bolsonaro pronostica para la Argentina “cierre comercial, modelo económico retrógrado y apoyo a dictaduras”.

2/As forças do mal estão celebrando. As forças da democracia estão lamentando pela Argentina, pelo Mercosul e por toda a América do Sul. Mas o Brasil continuará inteiramente do lado da liberdade e da integração aberta.