Lavagna cerró su campaña en provincia y dijo: "No a los malos de antes ni a los malos de ahora"

El precandidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna, cerró este jueves su campaña electoral con vistas a las PASO del domingo en un acto en la provincia de Buenos Aires, donde dijo: "no a los malos de antes ni a los malos de ahora que han decepcionado al pueblo argentino" y ratificó su decisión de "formar un gobierno de unión nacional".

El economista estuvo acompañado por el precandidato a vicepresidente y gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y los principales dirigentes del sector en el escenario, en el marco del acto que se hizo en el Centro de Exposición Miguelete, ubicado en el partido bonaerense de San Martín, en el que hubo siete oradores y se extendió más de una hora.

"Estamos acá para ratificar plenamente nuestra propuesta inicial: sí al diálogo, a la búsqueda de consensos, a la decisión de formar un gobierno de unidad nacional. No a los malos de antes ni a los de ahora que han decepcionado al pueblo argentino", manifestó Lavagna.

Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey durante el cierre de campaña.

El economista señaló: "Estamos a 72 horas de las Paso. Creo que lo primero que debemos hacer es una constatación: aquí están las Paso y aquí está Consenso Federal. Ustedes saben las dificultades que hemos tenido: no nos quieren porque luchamos en contra de la grieta".

El precandidato a presidente sostuvo que "en lo político institucional" va a "luchar en contra del 'toma todo'" de quienes "cuando llegan al Gobierno creen que pueden tomar el poder, todo el poder y para siempre". En ese sentido, prometió "trabajar para empoderar al Congreso de la Nación, para que tenga un papel mucho más claro y decisivo". "En el plano económico, se volverá a poner plata en el bolsillo de los argentinos, porque lo que les han sacado en los últimos años a los trabajadores y jubilados no fue poco", prometió el economista.

Lavagna se emocionó sobre el tramo final de su discurso, cuando agradeció a sus padres "que ya no están", lo que provocó la reacción de sus seguidores que lo aplaudieron por varios minutos mientras se escuchaba la canción patria Aurora.

Isabel Macedo, esposa de Juan Manuel Urtubey, durante el cierre de campaña de "Consenso Federal"

En el acto hablaron los precandidatos a gobernador de Mendoza y Buenos Aires, José Luis Ramón y Edurdo "Bali" Bucca, respectivamente; el aspirante a Jefe de Gobierno porteño Matías Tombolini y el socialista Miguel Lifschitz.

También fue parte de los expositores la precandidata a diputada Graciela Camaño, otrora figura fuerte del Frente Renovador, quien se calificó a sí misma como una "militante no coucheada del peronismo", y afirmó: "no nos importan los resultados, porque como el junco, nos podrán torcer pero no nos van a romper".

El precandidato a vicepresidente Juan Manuel Urtubey aseveró, por su parte, que trabajará "incansablemente para que en el balotaje una de las fuerzas sea la encabezada por Roberto Lavagna".

"La única manera que tenemos de construir un presente digno como el que nos merecemos es garantizar la sustentabilidad de una Argentina con futuro, y esto lo haremos con Roberto mirando para adelante", sostuvo Urtubey. El precandidato a vicepresidente de Consenso Federal afirmó que "gobernar es dar trabajo, y lo vamos a hacer juntos con Lavagna, con el pueblo argentino y con todo el amor que el país nos demanda".

