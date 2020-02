Elisa Carrió acusó al gobierno de "pretender atropellar al Poder Judicial"

Luego de que el oficialismo logró firmar dictamen de mayoría a favor del proyecto para reformar las jubilaciones especiales de jueces, fiscales y diplomáticos, la diputada nacional, Elisa Carrió, publicó en las redes sociales un video en el que cuestiona al Gobierno por esta iniciativa que se votará mañana en el recinto de la Cámara de Diputados.

"Pretender atropellar al Poder Judicial", lanzó la funcionaria al tiempo que consideró que esta iniciativa que busca aprobar el oficialismo es "por imposición del Fondo". "Éstos entregaron todo, nos entregaron a todos los argentinos", manifestó en su cuenta de Twitter.

"Decía Gandhi que el primer principio de la no violencia es resistirse a toda forma de humillación o atropello", inició Lilita, y siguió: "Por eso nos negamos, porque atropellaron a los aportantes de las cajas jubilatorias. Y pretenden atropellar a todo el Poder Judicial independiente".

"Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas, creo que tienen que pagar Ganancias. De lo que no estoy de acuerdo es a este maltrato que en una semana salgan las cosas, por imposición del Fondo", comentó.

En esa línea, continuó: "Nosotros nunca lo hicimos. Acuérdense cuando hicimos la reforma jubilatoria, el Fondo pedía mucho más, y yo paré e hice la ley de Bonos. Así combinamos la actualización y nos negamos siempre a los 65. No se olviden. Está bien, faltaba el retroactivo a los demás, pero los bonos recompensaron a los de menores recursos, pero la forma de actualización era correcta. Fue lo menos malo dentro de unas exigencias enormes".

"Pero éstos entregaron todo, nos entregaron a nosotros, a todos los argentinos. Y hablo no de defender una jubilación de "privilegio" porque el 82% no es de privilegio, es el 82%. Y además porque yo no me jubilo con el 82%, tengo más de 40 años de servicio y me jubilo con 70 mil pesos. Para que lo sepa todo el mundo", expresó.

"Van por todo": Carrió denuncia a Cristina por un "golpe al Poder Judicial"

Por último, concluyó: "Cuando me den la jubilación que será este mes o el otro, yo les voy a mostrar el recibo y los años de servicio, para que todo el mundo tenga claro que yo me jubilo en forma ordinaria, con tope, sin que me computen la antigüedad, ni título, ni nada. Porque en la Argentina el mérito, no importa".

Tras un extenso debate en un plenario de comisiones, en el que expusieron integrantes del Gobierno, el oficialismo logró hoy firmar dictamen de mayoría a favor del proyecto para reformar las jubilaciones especiales de jueces, fiscales y diplomáticos, iniciativa que se votará mañana en el recinto de la Cámara de Diputados.

ED