Carrió: "La Corte está ausente y pienso si no hay empresarios atrás de eso"

En diálogo con Marcelo Bonelli en su ciclo Sábado Tempranísimo, por Radio Mitre, la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, criticó "la ausencia de la Corte Suprema" ante la avanzada del Gobierno sobre algunos magistrados que enjuiciaban a la expresidenta Cristina Kirchner, señalando sus sopspechas de que "tal vez que haya empresarios" detrás de postura del Máximo Tribunal. En la entrevista Carrió se refirió también al momento de la pandemia, ironizando sobre el allanamiento a la quinta de Mauricio Macri para ver si violó las cuestiones sanitarias con algunas reuniones, y señalando que "aquí hablamos mucho de la pandemia por Covid-19, pero hay otras pandemias, la de corrupción y narcotráfico, que vienen de hace muchos años".

“Los jueces (Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli) fueron sacados ilegalmente de sus cargos, tenían derechos adquiridos y el respaldo por una acordada de la propia Corte. Son los que van a intervenir en los cuadernos, ¿qué quiere decir esto? que el objetivo central es borrar esa causa que alcanza a Cristina Kirchner". "A esta altura también pienso si no hay empresarios detrás de esta evidente ausencia del máximo tribunal", se preguntó la dirigente opositora.

La ideóloga de Cambiemos se preguntó: "¿Hay miedo, hay cobardía, hay extorsión en los jueces?". La ex diputada consideró que "hay un poder ausente que se llama Corte Suprema de Justicia, que está en su casa, no se mueve y no se hace cargo, pese a todos los esfuerzos que pueda hacer su presidente (Carlos Rosenkrantz)". Y subrayó: "Una cosa es ser prudente y otra es ser cobarde".

Carrió denunciará al Gobierno por la "remoción encubierta" de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli

A la vez, advirtió que la ex mandataria tiene "locura de venganza, de odio, de resentimiento" y opinó que lidera un "aparato de dominación y venganza". "Cuando uno es dominado por la locura, la sinrazón envuelve a un país", señaló.

En otro tramo de la nota, Carrió también se refirió al allanamiento a la quinta Los Abrojos del ex mandatario Mauricio Macri ubicada en el municipio bonaerense de Malvinas Argentinas por supuesta violación a la cuarentena en el medio de la investigación que se le abrió por su reunión de la semana pasada con intendentes.

Sobre esta cuestión, la ex legisladora ironizó con un planteo similar al de Juntos por el Cambio: "Vamos a tener que detener al Presidente, que estuvo abrazado con (el líder camionero, Hugo) Moyano, que no sólo le puede contagiar el coronavirus, porque hay otra pandemia: la del delito, la corrupción, el narcotráfico".

B.D.N.