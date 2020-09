Furia en JxC por el alllanamiento a Macri: "¿Van a investigar la reunión de Alberto y Moyano?"

El allanamiento en la quinta "Los Abrojos" del ex presidente Mauricio Macri, en el marco de una denuncia por violación de la cuarentena, fue ampliamente criticada por Juntos por el Cambio que calificaron el operativo como una actitud "patotera y avasallante" y compararon los situación con la polémica reunión del presidente Alberto Fernández con Hugo Moyano.

La orden para el procedimiento la dio el juez de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, y pedido por el fiscal Jorge Sica debido a que el ex mandatario se reunió el 11 de septiembre con los intendentes Martín Yeza, Pinamar; Ezequiel Galli, de Olavarría; y Francisco Ratto, de San Antonio de Areco, antes de que Macri cumpliera las dos semanas del aislamiento obligatorio por su viaje al exterior.

Operativo en Los Abrojos: un juez quiere saber si Macri violó la cuarentena

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, fue una de las que salió a defender al ex presidente: "A Cristina la mueve el odio, y el Presidente ejecuta su orden. Si no, que expliquen cómo un juez manda a allanar la casa de @mauriciomacri por una cuarentena, cuando el propio Gobierno la niega por cadena nacional. Usen la energía para resolver problemas, no para sembrar odio".

“El municipio de Malvinas Argentinas gobernado por el FdT pidió que investiguen si Macri violó la cuarentena por reunirse con tres intendentes opositores. ¿La Justicia investigará la reunión de Alberto Fernández con Moyano o solo se persiguen las reuniones de la oposición?”, remarcó el titular del Interbloque de Diputados Nacionales de Juntos por el Cambio, Mario Negri.

El diputado Alvaro de Lamadrid aseguró que “la persecución contra quién piensa distinto ya es una realidad. Se allanó a Mauricio Macri con la excusa de la cuarentena. ¿No allanaron la quinta de Olivos después del asado de Alberto con Moyano? Cristina es previsible, muestra que si sale la reforma judicial ella será la justicia”.

“Según Alberto Fernández hace rato que no hay cuarentena en Argentina. Sin embargo, en una actitud patotera y avasallante, decide allanar la casa de un expresidente por violarla. ¿Cómo puede alguien violar o romper algo que no existe?”, aseguró José Cano.

“Antes perseguían con la AFIP y la Justicia. Ahora le han agregado el Ministerio de Salud. Alerté que el gobierno usa la pandemia para recrudecer el "vamos por todo recargado" e ir hacia más autoritarismo. Vamos a impedir que Cristina Kirchner profundice el pasado”, amplió De Lamadrid

El procedimiento se trató de una "orden de presentación" para reclamar las cámaras de seguridad del domicilio, por la presunta violación de la cuarentena tras un viaje al exterior por parte del ex mandatario nacional.

Se investiga si Macri rompió la cuarentena obligatoria de 14 días que debe cumplir una persona que ingrese al país proveniente del exterior, al regresar de su viaje a Francia y Suiza.

