El mensaje "místico" de Elisa Carrió a los argentinos: "Sólo nos queda el arrepentimiento y la fe"

Elisa “Lilita” Carrió sorprendió en redes sociales tras compartir un video donde difunde palabras de fe para los argentinos. “Oración por nosotros y por el mundo”, así definió ella su mensaje donde, con un tono calmo, invita a rezar y arrepentirse.

La ex diputada comenzó su video diciendo que “estaba en el templo, que puede ser cualquier templo, donde se oye a Dios” y aseguró: “En la Argentina, a nosotros y al mundo solo nos quedan dos cosas, el arrepentimiento y la fe”.

“Traten de rezar la oración de la patria”, expresó en su mensaje difundido por Twitter y pidió que “el que se tenga que arrepentir, que se arrepienta, porque por la Santa Cruz se redime el mundo. Amén”.

A su vez, horas antes de compartir dicho video, Carrió también publicó una cita bíblica bajo el mensaje “Dios salva al mundo”, en concreto se trata de la lectura del santo evangelio según San Mateo 11 25-27.

“En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo ‘Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien”, expresó el fragmento de la Biblia compartido por la ex diputada.

Y continuó: “Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar”.

Cabe destacar que, en el último tiempo, la líder de la Coalición Cívica ha estado muy preocupada porque considera que la situación del país “es muy delicada” y que la Argentina se encuentra en un escenario frágil.

“Vamos a un tiempo terrible, no los puedo engañar. Vine a decir la verdad y me retiro”, sentenció hace aproximadamente dos semanas en diálogo con LN+ luego de la renuncia del ex ministro de Economía, Martín Guzmán.

