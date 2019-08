Elisa Carrió y Miguel Ángel Pichetto, los "halcones" de Macri para defender el modelo

La diputada nacional Elisa Carrió y Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente de Juntos por el cambio y compañero de fórmula de Mauricio Macri, fueron protagonistas en los medios de comunicación en la última semana, donde fueron como una suerte de “voceros” oficiales del Gobierno. Después de los resultados de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 11 de agosto, el oficialismo quedó desconcertado por la amplia diferencia de más de 16 puntos que la fórmula del Frente de Todos, de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, sacó de ventaja.

En ese contexto, y ante el mal pronóstico que dejaron las PASO de cara a las elecciones generales del 27 de octubre, tanto la diputada oficialista como el senador peronista consideraron que aún se puede revertir el resultado de la elección, y apuntaron con dureza contra el Frente de Todos. "Caos", "desorden", "destrucción", y la idea de que "quieren prender fuego" el país fueron algunos de los conceptos que ambos enunciaron al referirse al frente opositor.

Pichetto sostuvo en una entrevista con A24 días atrás que el presidente Mauricio Macri apostó por un clima de distensión con su principal rival para llevar calma a los mercados tras la derrota del Gobierno en las primarias, y no dudó en culpar a la oposición por el nuevo derrumbe de los activos argentinos. Respecto a las versiones sobre un supuesto pedido de adelantamiento de elecciones del FMI a Fernández y sus economistas por el "vacío de poder", el candidato a vicepresidente lo rechazó y señaló en referencia al kirchnerismo que "algunos se están pasando de vuelta". “Del otro lado quieren prender fuego la pradera”, dijo.

En esa línea, Pichetto afirmó que a la oposición "le conviene más la lógica de destrucción y de que vuele todo por el aire porque cuanto peor, mejor", y consideró que Fernández realizó "declaraciones muy complicadas" ."Están construyendo la epopeya del relato político electoral. Traen una construcción que agita demonios", aseguró.

En una participación en la mesa de Animales Sueltos, criticó las marchas de organizaciones sociales que recorrieron el centro porteño en reclamo de medidas sociales y aumento del salario mínimo, vital y móvil. "Toda esa estructura piquetera la ha financiado el Gobierno largamente”, sostuvo. Para el candidato de Juntos por el Cambio, además, "hay tensiones" en el Frente de Todos "Hay una visión del kirchnerismo duro que sería bueno que haya una megadevaluación y que el Gobierno termine antes”, aseveró.

Un discurso de tono similar pronunció la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, en las distintas ocasiones en las que habló públicamente en la última semana. Además de pronosticar una "elección pareja" en octubre, se refirió a Mauricio Macri como "el derrotado", afirmó que Alberto Fernández "es un hombre muy peligroso", y opinó que Cristina Kirchner "es el caos", entrevistada en el programa El diario de Mariana.

En un video publicado el pasado miércoles en las redes sociales, Carrió agregó que uno de los objetivos del gobierno de Mauricio Macri es detener los intentos por “anticipar la entrega del poder como en 1989”. “Los kirchneristas dicen 'cuánto peor, mejor', que es la tesis de (Carlos) Zannini, es su pensamiento. Esto lleva al empobrecimiento de un pueblo y a regímenes represivos”, dijo Carrió sobre la oposición, al igual que se pronunció Pichetto. “Lo que quieren es violentar un país para llevarlo por la fuerza ¿a dónde? ¿a la Venezuela del hambre? ¿a la Rusia de Putin?”, cuestionó. “Los causantes del desorden y el caos son ellos”, agregó.

La legisladora de Cambiemos ya había generado fuertes repercusiones con sus declaraciones en el marco de la reunión de Gabinete ampliado el pasado 15 de agosto, cuando señaló que "no nos van a sacar de Olivos los que lo quieren mover, nos van a sacar muertos”, al tomar la palabra en el Centro Cultural Kirchner (CCK). “Le digo al pueblo que no vote ladrones porque lo van a robar, que no vote la impunidad de todos porque no hay Argentina posible y que no vote a los que manejan las droga porque se están muriendo los chicos”, expresó ante los funcionarios presentes. “Es fácil tener fe cuando tenés todo resuelto, pero hay que tenerla en la adversidad”, insistió sobre el mal resultado de las PASO.

