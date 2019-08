Elisa Carrió: "Alberto es un hombre muy peligroso y Cristina, el caos"

La diputada oficialista Elisa Carrió continúa su ronda mediática con declaraciones explosivas. En esta ocasión, además de pronosticar una "elección pareja" en octubre, se refirió al presidente Mauricio Macri como "el derrotado", afirmó que Alberto Fernández "es un hombre muy peligroso", y sobre Cristina Kirchner, sentenció: "es el caos".

"No se juega el destino de un Presidente. Yo no estoy al lado de Macri porque soy María Eugenia o Marcos Peña, yo estoy a su lado primero porque en la derrota yo sostengo, es un principio humanista estar con el derrotado", dijo la dirigente de Juntos por el Cambio en una entrevista en el programa El diario de Mariana.

En sintonía con las opiniones altisonantes que acostumbra hacer, la legisladora nacional aseguró que el Gobierno "está contando los días para ganar la elección" general de octubre. No obstante, deslizó la posibilidad de una derrota, al sostener que "se está preservando la institucionalidad para el Presidente que elija el pueblo en octubre".

"Tengo la intuición cierta de que esta elección va a ser tan pareja como la del 83", dijo en otro momento Carrió que días atrás acusó a la oposición de haber hecho "fraude", en un intento de explicar la aplastante derrota que sufrió el oficialismo en los comicios primarios, en los que el candidato del Frente de Todos se impuso ante Macri por 15 puntos porcentuales.

En cuanto a los reclamos al Gobieno por parte de los sectores populares, Carrió apuntó contra los "punteros políticos" y opinó: "Los planes sociales son del gobierno, no de las organizaciones sociales. Si les dicen que se los van a sacar, es mentira. No cobren por fuera del banco; porque no los pueden dar de baja".

Durante la entrevista con la conductora Mariana Fabbiani, la dirigente de la Coalición Cívica también pidió que "nadie crea que un país que se deterioró durante 70 años, se resuelve en cuatro años", al tiempo que confesó: "Yo eché a Duran Barba". "Estoy segura que vamos a ganar, si no ¿quién va a gobernar? ¿Alberto Fernández o Cristina con Zannini y los movimientos sociales?", chicaneó.

MS/MC