El "chamuyo" de Elisa Carrió que se viralizó

En las últimas semanas, tras la derrota electoral de Juntos por el Cambio en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 11 de agosto, la diputada de la Coalición Cívica-ARI Elisa Carrió reapareció en la escena pública como figura del oficialismo y reivindicó "su apoyo absoluto" a Mauricio Macri y se mostró optimista respecto de las posibilidades de revertir de cara a octubre el resultado de amplia ventaja que obtuvo Alberto Fernández.

En esa línea, durante su paso por el programa “Ya somos grandes”, que se emite por TN, el periodista Santiago Fioriti le consultó si consideraba probable que algunos electores que votaron a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en las primarias podrían cambiar de opinión en la primera vuelta el 27 de octubre, y votar al líder de Juntos por el Cambio.

La respuesta de la legisladora llamó la atención porque contestó algo que no tenía relación con la inquietud del periodista, e incluso no hubo una repregunta. Tras la consulta, Elisa Carrió contó sobre un evento del fin de semana en el que recibiría un premio por los 25 años de la reforma de 1994 de la Constitución Nacional.

"Miren, cuando el telegrama en el norte, bueno yo conozco el norte, en realidad conozco toda la Nación y la he recorrido en auto. Y ahora que voy a recibir el premio de los 25 años de la constitución, que se hace el sábado, una alegría enorme, en Santa Fe, también voy a ir en auto. Lo voy a recibir de Rosenkrantz, que fue asesor de Alfonsín cuando yo era convencional constituyente. Las cosas de la vida", respondió Carrió. Y finalizó: “Y no sé, me quedé”, dijo, al señalar que al parecer no recordaba lo que le consultaron.

Frente a esto, Diego Leuco, conductor del ciclo, cambió la pregunta y le consultó por su relación con Marcos Peña luego de los resultados que generaron un fuerte impacto en Juntos por el Cambio. En las redes sociales no pasó desapercibida la respuesta descolocada de la líder de la CC-ARI, y varios hicieron alusión a que se trataba de un “chamuyo” de la diputada.

Cuando en un final te preguntan una que no sabés y chamuyás cualquier cosa hasta que no podés más. pic.twitter.com/wVFNLbyWdG — Guido Molteni (@GuidoMolte) August 23, 2019

“Cuando en un final te preguntan una que no sabés y chamuyás cualquier cosa hasta que no podés más”, escribió un usuario en Twitter al compartir el video del momento. “Recomendación clave para los finales”, sumó otro. "Yo rindiendo", bromeó otro usuario.

Típica guitarra de examen. — Mati Demir 🇦🇷🇦🇲 ✌🏻🛩️ (@matidemir) August 23, 2019

Recomendación clave para los finales — Diego R (@tre393) August 23, 2019

Yo rindiendo — El Fin del Mundo (@elfindelmundor) August 23, 2019

La legisladora de Cambiemos generó fuertes repercusiones días atrás con sus declaraciones en el marco de la reunión de Gabinete ampliado, cuando señaló que "no nos van a sacar de Olivos los que lo quieren mover, nos van a sacar muertos”, al tomar la palabra en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

“Le digo al pueblo que no vote ladrones porque lo van a robar, que no vote la impunidad de todos porque no hay Argentina posible y que no vote a los que manejan las droga porque se están muriendo los chicos”, expresó ante los funcionarios presentes. “Es fácil tener fe cuando tenés todo resuelto, pero hay que tenerla en la adversidad”, insistió sobre el mal resultado de las PASO.

A.G./FeL