"¡No Luis!, eso no es así!", la respuesta de Alberto F a Majul por la valija de Antonini

Y el reencuentro se produjo. Alberto Fernández fue a La Cornisa, el programa de Luis Majul y aceptó una entrevista. El periodista, que tuvo un giro inesperado en su línea editorial tras la derrota de Mauricio Macri, tuvo momentos de tensión con Fernández en la nota.

Uno de los momentos de mayor rispidez fue cuando Majul se refirió al dinero negro de Antonini Wilson, el venezolano atrapado de un vuelo proveniente de Venezuela. La versión que más se difundió fue que ese dinero iba a ser destinado a la campaña electoral de Cristina Kirchner.

Este episodio produjo un contrapunto entre Fernández y Majul:

“¡No Luis! Eso no consta en el expediente”, le dijo cuando el periodista sostuvo que lo que había pasado era que el dinero de Antonini iba a la campaña. “Lo único que está probado es que Antonini Wilson vino con dinero, con plata de la corrupción venezolana que lo más probable es que iba a ser depositada en Uruguay, por varios viajes anteriores”, aclaró.

También se refirió a la no participación de Cristina en la asunción de Macri: “No lo entendí en ese momento. Pero yo no lo hubiera hecho”, explicó.

Tras su "profunda autocrítica", Majul se reunió con Alberto Fernández

El candidato del Frente de Todos advirtió que la “herencia recibida” que Macri denunció no fue como él la denunció. “Entonces leí mal las estadísticas”, dijo Majul. Fernández respondió: “Sí, las leyó mal durante muchos años”, manifestó.

“La manipulación del Indec no es la causa de los problemas porque hoy no hay emisión y tenemos el doble de inflación. El problema no es centralmente el monetario”, dijo además Fernández.

También, Fernández sostuvo también que le preocupa no saber qué país le dejará Mauricio Macri. “No sé qué reservas habrá ni qué pobreza habrá ni cuántos desocupados”, precisó.

El diálogo sobre PERFIL. En uno de los tramos del reportaje, el periodista consultó acerca de una nota que se publicó hoy en Diario Perfil, en la cual se cuenta que Cristina Kirchner quiere decidir quiénes van a estar frente al Ministerio del Interior, la Cancillería, el Ministerio de Justicia y la AFI.

"Es una cosa que escribe PERFIL, pregúntele al que escribió la nota. No tengo idea de eso", respondió el candidato del Frente de Todos. Y luego agregó: "Es todo un disparate, nunca ocurrió semejante cosa".

En ese mismo fragmento, Majul señaló que él no habla mucho con gente de este medio.