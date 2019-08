Ministerios y espías, frentes a los que apunta CFK

Federico Aguila / Emilia Delfino

La abultada diferencia que Alberto Fernández consiguió en las primarias de hace dos semanas provocó especulaciones de todo tipo sobre la vuelta del kirchnerismo al poder. Una de ellas, es el papel que tendrá Cristina Kichner en un gobierno de su ex jefe de Gabinete. Mientras la ex presidenta pasa sus días en La Habana y prepara su vuelta a la campaña con un acto el sábado en La Plata, en su entorno ya están trabajando en los lugares que podrían quedar bajo su control, con funcionarios de confianza.

Alberto intenta despejar una y otra vez las dudas que se ciernen sobre la economía después del 10 de diciembre y también sostiene que su relación con Cristina será de consenso. Y ya anunció que “nunca volverá a pelearse” con su compañera de fórmula. Lo que sucedió en el armado de la estrategia electoral previo a las PASO tal vez sea una muestra de lo que podría llegar a pasar una vez en el poder. Cuando Cristina decidió que Alberto sea el candidato a presidente, también planteó que ella se quedaría con el armado en la provincia de Buenos Aires. Así fue cómo la ex mandataria y Máximo Kirchner se encargaron de cerrar las listas a legisladores y sostuvieron la candidatura de Axel Kicillof, quien va camino a convertirse en el gobernador más votado de la historia de la Provincia.

Hasta ahora, Cristina puso su interés en tres ministerios y un área sensible que, aunque depende de la Presidencia, podría quedar bajo la órbita de la eventual vicepresidenta. Se trata de la AFI, lugar en el que Mauricio Macri colocó a su gran amigo y ex representante de jugadores, Gustavo Arribas. Los últimos años del gobierno de Cristina mostraron como nunca la lucha de poder descontrolada con varios agentes, en especial desde que se declaró la guerra al ex hombre fuerte de la casa, Antonio “Jaime” Stiuso. La escalada de aquel enfrentamiento llegó a su punto máximo en diciembre de 2014, cuando la ex mandataria corrió a la cúpula de la ex SIDE (Héctor Icazuriaga y Francisco “Paco” Larcher) y nombró en su lugar a Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, cercano a Eduardo “Wado” de Pedro. El escenario quedará planteado si Arribas deja el poder junto a su amigo Macri, quién asumirá el control de los espías y qué papel jugará la número dos del organismo, Silvia Majdalani.

Aunque Alberto tiene en carpeta una reestructuración de ministerios, algunas secretarías volverían a subir de rango, como Ciencia y Tecnología, Salud y Trabajo y se crearían otros, Cristina tiene en la mira tener influencia en tres carteras. Una de ellas sería Justicia, donde ya están trabajando en el Instituto Patria en varios proyectos de reformas estructurales (ver aparte). También busca colocar funcionarios de confianza en Interior, que bajo la gestión de Rogelio Frigerio tuvo a su cargo la relación con los gobernadores peronistas y manejó una de las dos grandes cajas nacionales de obras públicas.

Cancillería –con el espinoso tema Venezuela de fondo– es otra cartera que la candidata a vicepresidenta mira con atención. Los dos nombres que circularon hasta ahora para hacerse cargo tienen su beneplácito. Jorge Argüello, amigo de Alberto, fue su embajador en Washington durante su Presidencia. El otro candidato, Jorge Taiana, la acompañó en la fórmula a senadores de 2017 y es un asiduo concurrente del Instituto Patria.

Pericia demorada en el juicio de obra pública

Una pericia demorada se convirtió en un punto de tensión en el juicio contra Cristina Kirchner, por supuesta corrupción en la obra pública. La defensa de la candidata a vicepresidenta había exigido la realización de un estudio oficial que determinara si las más de cincuenta obras viales adjudicadas a Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz tienen sobreprecios. La Justicia decidió hacer lugar al pedido, pero encargó una pericia sobre cinco obras, que debía estar finalizada para junio. El fiscal viene advirtiendo en distintos planteos escritos sobre la demora en la entrega del informe, a instancias de los peritos de CFK. Además, los abogados de la ex presidenta recusaron al perito oficial a cargo del informe, que fue rechazado. La defensa insistirá en Casación. El tribunal ordenó que los peritos finalicen el análisis de las cinco obras para el 4 de septiembre.