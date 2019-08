Carlos Barragán publicó este miércoles 21 de agosto en sus redes sociales una dura carta contra el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, luego de la derrota del oficialismo en las elecciones primarias. "Te escribo porque apenas te dieron los palitos del poder saliste de cacería y aseguraste que quienes hacíamos aquel programa éramos unos mercenarios, gente indigna, ladrones que nos aprovechábamos del Estado", comienza el texto posteado en la cuenta de Facebook del periodista.

"Habrás visto que cuando nos pusiste en la calle ahí nos quedamos. Ninguno tenía el dinero para poner una productora como esas que contratás tan seguido, y nos volvimos más pobres, cada uno en su medida, todos más pobres. Como cualquier argentino, pero en nuestro caso con nuestro honor y nuestro nombre basureado por vos, y con las puertas de los medios cerradas por vos", agregó el excolumnista de 678.

El también cantante calificó a la gestión de Lombardi como "un fracaso que es formidable" y recalcó que no pudo "callar" a los periodistas que integraban el programa que se emitió durante años por el canal estatal. "Encima desde un Facebook común y corriente seguimos llegando a miles y miles a los que vos no podés decirles nada. Salvo que salgas en tus medios amigos, esos que te ayudaron a perseguirnos. No sé si habrás visto que tus periodistas ya están pidiendo que ustedes se vayan por incompetentes y desastrosos. Mientras tanto somos nosotros los que defendemos que tu presidente llegue hasta el último día de su mandato", recalcó en referencia a los últimos dichos de, por ejemplo Luis Majul y Eduardo Feinmann.

Por último, Barragán cerró con una frase contundente. "Lombardi, te escribo para que sepas que no pudiste callarnos, que no pudiste quitarnos de la sociedad, que seguimos comunicando y diciendo lo que pensamos. Hoy no se olvidan de nosotros quienes nos creían y querían, y tampoco tus periodistas que ya dejaron de ser tuyos", dijo, y concluyó: "Muchos de ellos hasta están reconociendo tu persecución infame y nuestra capacidad de soportarla. Quiero que sepas que sos un fracaso, que lo que rompiste ya empezó a recuperarse, que tu plan falló, y que podés ser un gordito muy ingenioso pero no fuiste inteligente".

La carta de Barragán a Lombardi fue publicada luego de que el titular del Sistema Federal de Medios quedara envuelto en otro escándalo. Esta semana se dio a conocer que el mediático escritor Federico Andahazi recibió más de 10 millones de pesos por la segunda temporada de un programa que aún no salió al aire y en su primera parte midió 0,6 puntos de rating.

El contrato fue aprobado por Lombardi, mediante el directorio de Contenidos Públicos Sociedad del Estado (CPSE), en el cual el funcionario es vicepresidente. "Es un precio de mercado", se defienden. Según consignó el periodista Emanuel Respighi en la nota publicada en Página/12, en el acta de la reunión del CPSE se observa que se aprobó por unanimidad la contratación de la serie documental conducida por Andahazi en la que se gastó $ 10.360.060,68 por los nueve capítulos, o sea $ 1.151.117,85 por episodio. PERFIL intentó comunicarse con Lombardi por ambos temas y no obtuvo respuesta.

