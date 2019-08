Jorge Lanata: "Voté a Macri frente al kirchnerismo y lo volvería a hacer"

Jorge Lanata fue crítico esta semana en su editorial del ciclo Periodismo Para Todos (PPT) con los anuncios del presidente Mauricio Macri para paliar la crisis económica, y calificó de "patéticas" las medidas, que incluyen bonos salariales y reducción del IVA. “No podés darle a la gente en tres meses lo que no le diste en tres años. Y por el otro lado es cínico: ¿para qué lo hacés? ¿los estás comprando?", dijo el conductor de televisión al inicio de su programa de este domingo 18 de agosto. Tras el comentario, ahora aseguró que, si bien es crítico con el Gobierno, lo votaría frente el kirchnerismo.

"En su momento dije que voté a Macri frente al kirchnerismo, lo volvería a hacer ahora sin duda. Frente al kirchnerismo, sin duda. Si hubiera otra opción seguramente no, pero no la hay. Eso no quiere decir que no pueda criticar a Macri", aclaró el cofundador de Página/12 y Crítica de la Argentina, en una entrevista que brindó este miércoles 21 de agosto en el ciclo Pamela a la tarde que se emite por América.

Ante las críticas que recibió por apuntar contra el gobierno de Mauricio Macri tras la derrota electoral, el periodista aseguró que “le da igual”. “Yo me peleé con todos los gobiernos, desde Alfonsín para acá. Me da igual, yo hago mi laburo. No estoy pensando si cae bien o mal. Digo lo que pienso realmente. Si no, ¿para qué estoy ahí?", respondió. En ese sentido, analizó que será “muy difícil para el Gobierno remontar la elección porque hay mucha diferencia”, aunque aclaró: "Todo puede pasar. Esto es la Argentina".

En su comentario del domingo 18 de agosto, Lanata se había referido la amplia diferencia que obtuvo la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner frente a la de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto: "Vale decir que nadie esperaba estos números en las elecciones: ni Cambiemos ni los K. Esto indica que ambos están lejos de la gente, porque si no los hubieran previsto", sostuvo.

Respecto de los motivos de esos resultados, argumentó: "Yo creo que los cambios son lentos, que en tres años no alcanza para implementar cosas de fondo, que hay que laburar mucho más y ser mejores de los que somos".

Lanata se molestó además en los últimos días cuando militantes de Juntos por el Cambio denunciaron en Twitter un supuesto fraude electoral a cargo del kirchnerismo, y publicaron en sus cuentas quejas por los resultados en las mesas de votación: con el hashtag #FraudeK, exigieron que abran las urnas y vuelvan a contar cada voto otra vez. "Por favor, usen un poco la cabeza", dijo en Lanata sin filtro, que se emite por Radio Mitre. "Son 12.300 mesas que se deberían haber alterado para que haya fraude. El 10% de las mesas del país. Esto es imposible. Por favor, usen un poco la cabeza. Estoy decepcionado de la especie humana", comentó.

Para el conductor de El Trece, "agitar ante la derrota la idea de fraude no solo es torpe sino que nos impide entender por qué se produjo esa derrota". "Si pensamos que hubo un fraude, entonces todo estuvo bien y eso no nos deja pensar qué estuvo mal", opinó.

A.G./F.F.