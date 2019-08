Jorge Lanata cruzó a los que denuncian "Fraude K": "Están todos mal de la cabeza"

El amplio triunfo del Frente de Todos generó sorpresa para los políticos y encuestadores. En medio del análisis, militantes macristas comezaron a denunciar en Twitter un supuesto fraude electoral a cargo del kirchnerismo y publicaron en sus cuentas quejas por los resultados en las mesas de votación. Por eso, con el hashtag #FraudeK, exigieron que abran las urnas y vuelvan a contar cada voto otra vez. Indignado, el periodista Jorge Lanata analizó el caso y pidió: "Por favor, usen un poco la cabeza".

Durante su programa Lanata sin filtro, que se emite por Radio Mitre, el conductor calculó lo que se necesita para realizar el supuesto fraude, y llegó a la conclusión: "Son 12.300 mesas que se deberían haber alterado para que haya fraude. El 10% de las mesas del país. Esto es imposible", sostuvo y agregó: "Por favor, usen un poco la cabeza. Estoy decepcionado de la especie humana".

Nadie escapó del enojo del periodista, ya que también apuntó contra sus compañeros de trabajo: "Realmente no puedo creer que la estupidez sea tan contagiosa. Que todo el mundo empiece a repetir eso. En esta misma mesa pasó. 'Veamos si hubo fraude' ¡Qué me estás diciendo idiota! ¿Veamos que hubo fraude con qué?".

Por eso digo esto. Están todos mal de la cabeza, dijo Jorge Lanata

"La estupidez nos aleja de la posibilidad de solucionar cualquier problema. Si no vemos por qué mierda ganó el kirchnerismo, y si no lo entendemos, nunca vamos a arreglar este quilombo. Vamos a seguir pensado que hubo fraude, que todos se callan la boca o que a mí me compró Alberto (Fernández)".

Parece que en mi mesa Macri sacó 0 votos #FraudeK pic.twitter.com/nVQgQdYdGR — Leandro Dunel (@LeandLean) August 13, 2019

La tendencia en Twitter comenzó este martes 13 de agosto cuando usuarios denunciaron que en la mesa en la que votaron no se computaron votos a favor de Juntos por el Cambio. "Parece que en mi mesa Macri sacó 0 votos", alertó una usuaria que adjuntó el telegrama, que puede ser descargado online, donde se observa el resultado.

El mismo secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, trató de llevar calma y aclaró en diálogo con A24: "No estamos hablando de un porcentaje más elevado que en otras elecciones. Es una inconsistencia electoral pero para eso existe el escrutinio definitivo" dijo el funcionario refiriéndose a algunos telegramas que presentaban tachones o que no tenían ningún voto de Juntos por el Cambio.

DR/FF